Los decadracmas de Alejandro Magno: descifrando el misterio de la desaparición de algunas de las monedas más raras del mundo antiguo

"Cuando sostuve esas monedas en mis manos fue una mezcla de maravilla y asombro", dijo el arqueólogo Fadel Alatol a la BBC.

Se trataba de unas de las monedas más raras y escasas del mundo antiguo, halladas por unos pescadores en las costas de la Franja de Gaza a principios de 2017.

"Es un hallazgo significativo, porque es la mayor cantidad de decadracmas de la época de Alejandro Magno que hemos hallado en años", afirmó la experta en numismática Ute Wartenberg.

Ella lo sabía bien: Wartenberg se había dedicado a documentar cada una de las docenas de monedas de aquella época que se conocían en el mundo.

De hecho, el último tesoro de monedas de decadracmas de Alejandro Magno fue encontrado en 1973, según registros.

Alatol fue el primero en autenticar las monedas como decadracmas de la época de Alejandro Magno, quien fuera el líder el vasto imperio macedonio que se extendió hasta India.

En su campaña para invadir Egipto, él se quedó, tras un asedio sangriento, con gran parte de los territorios de la actual Gaza.

Sin embargo, poco después de que Alatol identificara las monedas, estas desaparecieron sin dejar rastro. Probablemente habían sido vendidas.

"Están en manos de personas que no saben qué son, por qué están aquí y qué representan para nuestro país. Es algo muy doloroso", dijo Alatol.

Hace algunos meses, el mismo tipo de monedas comenzó a aparecer en distintas subastas alrededor del mundo.

Un decadracma de Alejandro Magno fue vendida por US$130.000 en una subasta en Londres.

En poco más de 2 años, un total de 19 de estas monedas han aparecido en otras subastas. Se trata del doble de decadracmas que se conocían antes del múltiple hallazgo en las costas de Gaza.

¿De dónde venían esas monedas?

Ninguna de las monedas extremadamente raras subastadas daban información extensiva sobre cómo habían llegado hasta allí.

"Los supuestos orígenes -'privado canadiense', 'privado de América del Norte, 'privado de origen europeo'- no tienen sentido para mí. ¿Cómo pueden verificar ese origen? También podrían decir que son de una colección privada de un marciano".

Alatol le envió al experto numismático Thomas Bouzou fotos del tesoro hallado en Gaza. Desde entonces este último se dedicó a investigar la proveniencia de las monedas en las casas de subastas de todo el mundo.

No es ilegal o poco común vender monedas sin determinar su origen. Pero lo que sí es inusual es vender este tipo de monedas, extremadamente raras, sin un registro de proveniencia.

"Si yo quisiera comprarlas, preguntaría específicamente quién es el distribuidor, dónde y cuándo lo adquirieron y qué información hay sobre su origen", le dijo a la BBC James Ratcliffe, especialista en subastas de antigüedades.

Leyes de ventas

Estados Unidos, Reino Unido y la mayoría de países europeos tienen leyes muy estrictas para dificultar la venta de antigüedades raras de origen desconocido.

Es cierto que esas nuevas monedas pudieron llegar de colecciones que existían mucho antes de que se implementaran dichas leyes de control. Y pudieron ser vendidas sin violar la ley en ningún país.

La venta del decadracma en US$130.000 o la noticia del nuevo tesoro hallado en Gaza podría haber impulsado a los coleccionistas a vender en el mercado legal sus monedas.

Pero la BBC le preguntó a Roma Numismatics y a otras siete casas de subastas que habían vendido los decadracmas sobre la información de origen de aquellas monedas.

Ninguno proveyó nombres de las personas que decidieron subastar las monedas. Y añadieron que solo podían dar información que fuera autorizada por el vendedor.

Identificando fuentes

La investigación de la BBC ha logrado identificar el origen de seis de los 19 decadracmas subastados desde principios de 2017.

En cuentas de Instagram y Facebook que pertenecen a una famosa familia de coleccionistas instalados en la zona palestina, los Tareq Hani, se mostraban fotos de decadracmas que los expertos consultados jamás habían visto en su vida.

Los Tareq Hani afirmaban que cinco de las monedas que habían subastado eran suyas.

La familia le dio a la BBC los documentos donde mostraban que esas cinco monedas -más una que será subastada pronto- eran de su colección.

Iglesia Ortodoxa

De acuerdo a los papeles recibidos por la BBC, la Iglesia Ortodoxa en Gaza había tenido esas monedas en una bóveda desde 1967.

Eso era antes de que las actuales leyes que gobiernan las ventas de antigüedades se hicieran efectivas.

Esos documentos legalizan seis de las monedas, pero quedan 13 que ya fueron subastadas de las cuales no se sabe su origen.

Además, ninguno de los expertos consultados por la BBC pudo hallar una similitud de las monedas halladas por los pescadores -en las fotos tomadas por el arqueólogo Alatol- y las que se habían subastado alrededor del mundo.

Entonces, ¿cómo hizo una sola casa, Roma Numismatics, para vender 11 de esas monedas y cómo llegaron allí?

Monedas de US$130.000

Fue entonces que la BBC habló directamente con Richard Beale, director de Roma Numismatics, para saber más de la moneda vendida en US$130.000 en 2017.

La moneda tenía el rótulo de provenir de una "colección privada canadiense". Beale prefirió no hablar al respecto y solo se refirió a lo que estaba escrito en los catálogos de la subasta.

Una de las tareas de las casas de subastas es establecer el origen de los objetos que tiene.

Pero también confían en la palabra de la persona que les llevó las monedas para tratar de venderlas.

Dentro de cada catálogo de Roma Numismatic hay una sección dedicada a los agradecimientos. Y allí estaba un nombre que sonaba familiar: Salem Alshdaifat

Alshdaifat era un apellido popular cerca de la playa donde fueron halladas las monedas.

El contacto del pescador

Los pescadores le contaron a la BBC que Alshdaifat era el contacto de los vendedores de monedas con quienes comercializan en Jordania.

Además le mostraron a uno de los periodistas de la BBC una imagen de este hombre en Facebook, pero no se pudo establecer un vínculo con el tesoro hallado en Gaza.

Alshdaifat no es parte de Roma Numismatic, pero lo que sí es cierto es que Beale fue codirector de la compañía de Alshdaifat, Athena Numismatics.

En la página de Facebook de Alshdaifat se puede ver una foto de uno de los decadracmas subastados por cerca de US$52.000 el 26 de septiembre de 2018.

La descripción de la foto es la siguiente: "Después de un esfuerzo de seis meses y un arduo trabajo con nuestros socios, presentamos por primera vez algunas piezas griegas muy escasas".

Le preguntamos a Alshdaifat si estaba involucrado en la venta de la moneda subastada por US$130.000 o de algún otro decadracma subastado por Roma Numismatics desde septiembre de 2017.

Él respondió que no estaba relacionado con ninguna de las ventas mencionadas.

"Tengo dos decadracmas de Alejandro Magno que fueron comprados a un distribuidor con facturas y comprobantes de transferencias de dinero. Las dos monedas no tienen nada que ver con el tesoro de Gaza". le dijo a la BBC.

Las casas de subastas

Beale, el director de Roma Numismatics le dijo a la BBC: "Estábamos satisfechos de que los vendedores de las monedas nos conocían y teníamos un historial establecido de profesionalismo y confianza. Además se nos proporcionó información de que los artículos subastados habían ingresado a Reino Unido desde un país de origen que no generó preocupación".

Y agregó que los vendedores de las monedas les habían dicho que, hasta donde sabían, estas no provenían de extracciones ilegales.

Le preguntamos a Beale el origen de las monedas. Él respondió que no sabía y que eso no era algo inusual en la industria.

Por su parte Classical Numismatics Group (CNG) cambió de dueño en noviembre de 2018. "No estuve involucrado en dichas ventas y no tengo conocimiento sobre el vendedor original de las monedas", informaron.

La casa de subastas Hess Divo dijo sobre la venta de la moneda que hizo: "Si recuerdo bien, el vendedor era un hombre honorable de Reino Unido".

Nomos, otra casa de subastas, dijo que había recibido la moneda después de que no pudiera venderse en Hess Divo.

"No tengo idea de dónde vino la moneda antes de que se subastara en Hess Divo o quién era el vendedor individual. Por principio no aceptaríamos una moneda como esta si no hubiera aparecido en otra subasta", explicó.

La casa Heritage dijo que sus monedas vienen de personas respetables y que no tienen ningún motivo para dudar de ellos.

Numismatik Naumann explicó: "Hemos probado que la moneda ha hecho parte de la colección (privada) por décadas".

Finalmente, Ira & Larry Goldberg y Schulman B.V. no respondieron la petición de la BBC.

La forma en que funcionan las leyes y regulaciones actuales en torno a la industria de las monedas hace que sea realmente difícil rastrear la historia de las monedas y comprender su lugar en el mundo antiguo.

Historia perdida

A pesar de los llamamientos para la aprobación de nuevas regulaciones, las casas de subastas y los vendedores originales no tienen la obligación de revelar la procedencia de las monedas que venden.

De hecho, las leyes de protección de datos pueden evitar que compartan esta información.

Nuestra investigación ha descubierto de dónde provienen solo algunas de las monedas recientemente subastadas.

Es posible que nunca podamos descubrir dónde terminó el tesoro de Gaza.

"Venir de Gaza lo hace aún más llamativo porque se puede ver en el contexto de los soldados, el ejército y los generales de Alejandro Magno que regresaban a través de esta región donde el tesoro quedó enterrado", dijo Wartenberg.

"Hubiera sido maravilloso haber podido hacer una excavación adecuada en lugar de perder todo el contexto histórico".

