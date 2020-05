Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Casi todos los casos recientes en Wuhan habían sido clasificados anteriormente como asintomáticos.

En la ciudad china de Wuhan -donde el coronavirus surgió por primera a fines del año pasado- se ha detectado un nuevo foco de la enfermedad.

Wuhan reportó este lunes cinco nuevos casos de covid-19, después de confirmar el domingo la primera infección desde el 3 de abril.

Las autoridades indicaron que el pequeño foco de nuevos casos se dio en un mismo complejo residencial.

En las últimas semanas China ha relajado las restricciones impuestas a la población para controlar la propagación del virus y los casos habían estado disminuyendo.

Expertos y funcionarios de la salud han advertido que a medida que los distintos países emerjan de las estrictas medidas de confinamiento adoptadas y la gente empiece a moverse con mayor libertad, es probable que aumenten las infecciones.

El pequeño foco en Wuhan es el primero que surge desde el fin del estricto confinamiento de la ciudad el 8 de abril.

Uno de los cinco casos reportados el lunes corresponde a la esposa de un hombre de 89 años cuya infección fue la primera confirmada en la ciudad en más de un mes este domingo.

El resto de casos habían sido clasificados anteriormente como asintomáticos, lo que quiere decir que habían dado positivo pero no manifestaban señales clínicas como tos o fiebre.

Esas personas pueden trasmitir el virus aunque no esté enfermas, pero China no cuenta los casos asintomáticos en su registro oficial de infecciones confirmadas hasta que no manifiestan síntomas.

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption China fue el primer país del mundo en el que se detectó el nuevo coronavirus.

Cientos de casos asintomáticos están siendo monitoreados por las autoridades de la salud en Wuhan.

Entretanto, durante el fin de semana, en la ciudad de Shulan, en la provincia de Jilin, cerca de las fronteras con Rusia y Corea del Norte, se reportaron 11 nuevos casos.

¿Qué está pasando en la provincia de Wuhan?

Los medios estatales chinos informaron que 11 casos de transmisión interna fueron registrados en Shulan el sábado.

Un día después, la ciudad declaró ley marcial y entró en cuarentena, con el gobierno ordenando el cierre temporal de todos los establecimientos públicos, según informó el diario Global Times.

Shulan ha sido elevada a nivel de alto riesgo, la única ciudad del país con esa designación.

A todos los residentes se les ha ordenado que se queden en casa y sólo un miembro de cada hogar puede salir cada día a comprar productos esenciales.

Todo el transporte público se ha suspendido y no se les permite a los taxis salir de la ciudad.

Las medidas suceden después de que China hubiese declarado la semana pasada que todas las regiones del país habían sido designadas como de bajo riesgo.

La vecina ciudad de Jilin también fue elevada de bajo a mediano riesgo después de que se detectaran dos nuevos casos -y ahora se teme que toda la provincia podría estar en peligro.

Otras ciudades de la provincia se encuentran en estado elevado de alerta. La cercana ciudad de Changchun y el condado Dongfeng advierten que toda persona regresando de Shulan deberá entrar en cuarentena por 14 días. Los servicios ferroviarios a varias de las ciudades también fueron suspendidos.

La aledaña provincia de Liaoning reportó un nuevo caso el domingo -una persona de 23 años que recientemente había llegado de Jilin.

¿Qué generó las nuevas infecciones en Shulan?

Todas la infecciones fueron vinculadas a una mujer lavandera de 45 años que trabaja en una oficina de seguridad pública. Ella luego infectó a su esposo, tres hermanas y otros miembros de la familia.

Sin embargo, no se sabe como la mujer llegó a infectarse. Los informes indican que no había viajado por fuera de la provincia y no se conoce de ningún contacto con alguien de quien se sabe estuvo expuesto al virus. Un total de 276 de sus contactos cercanos han sido puestos en cuarentena, dijo el diario China Daily.

Pero es posible que la localización geográfica de la provincia haya jugado un papel pues colinda con Corea del Norte y Rusia.

Oficialmente, Corea del Norte no ha reportado ningún caso, aunque Rusia ha registrado más de 200.000, según los datos de la Universidad Johns Hopkins.

En las últimas semanas, la fronteriza provincia de Heilongjiang ha visto un auge en el número de casos importados, principalmente de ciudadanos chinos regresando de Rusia.

Igualmente, ocho personas que retornaron de Rusia a Shulan entre el 8 y 30 de abril dieron positivo en la prueba para el virus, según un funcionario del gobierno local. Unas 300 persona más que regresaron en ese lapso de tiempo fueron puestas en cuarentena.

El secretario del Comité Provincial de Jilin expresó que la ciudad rastreará todo contacto cercano, toda persona sospechosa y toda pista, añadiendo que los movimientos de cada persona infectada serían rastreados para intentar dar con la fuente.

¿Qué pasa en otras partes de China?

China ha visto una caída en el número de casos durante semanas y ha estado relajando gradualmente las restricciones.

Algunas personas han regresado al trabajo, unas escuelas han reabierto y, el lunes, el parque Disneyland en Shanghái recibió al público por primera vez en tres meses y medio.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El parque Disneyland de Shanghái reabrió sus puertas.

Pero este lunes, también, China reportó 17 nuevos casos a nivel nacional -el registro diario más alto desde el 28 de abril- llevando el total de casos a 82.918, como un número de muertos de 4.633.

A medida de más partes de Europa y Estados Unidos empiezan a relajar las restricciones, los gobiernos y expertos de la salud han advertido que la pandemia está lejos de acabar.

