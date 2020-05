Christian Drosten, el científico asesor de Angela Merkel que bate récords de popularidad

Derechos de autor de la imagen Getty Image caption El pódcast del virólogo Christian Drosten sobre el covid-19 es el más popular en Alemania y Austria.

El científico alemán Christian Drosten no solo es uno de los mayores expertos en coronavirus a nivel mundial. También se ha convertido en la actual pandemia en toda una estrella mediática en su país.

Su pódcast, llamado simplemente “Das Coronavirus Update”, o “Actualización sobre el coronavirus”, es el más popular en la lista de iTunes no solo en Alemania sino en Austria.

Una página en Instagram de “fans de Drosten” divulga incluso memes del científico.

En uno de ellos la imagen del experto aparece junto a otras del actor Jeff Goldblum con el mensaje “combatió dinosaurios y extraterrestres, así que yo le tengo confianza con el virus”.

Drosten es director del Instituto de Virología del prestigioso Hospital Charité de Berlín. Y es reconocido como uno de los tres científicos que descubrió el virus del SARS, otro tipo de coronavirus que en 2002-2003 infectó a unas 8.000 personas en cerca de 30 países y causó cerca de de 800 muertes.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Drosten creció en una familia de granjeros en el norte de Alemania.

Desde que el covid-19 comenzó su expansión meteórica en el planeta, el experto asesora sobre la pandemia a la canciller alemana, Angela Merkel. Y el test de diagnóstico creado por su laboratorio es ahora usado en muchos países del mundo.

Una razón del éxito del pódcast “podría ser que, en estos tiempos de incertidumbre, nos hace sentir bien que alguien parezca tener al menos algunas de las respuestas”, señaló a BBC Mundo Holger Wormer, profesor de periodismo de la Universidad Técnica de Dortmund.

El pódcast de Drosten ofrece al público una oportunidad única: preguntar a un experto que durante años ha estado en el frente de lucha contra el coronavirus.

El descubrimiento del virus del SARS

Drosten creció en una familia de granjeros en el norte de Alemania.

Estudió medicina en Fráncfort, fue profesor de la Universidad de Bonn y poco después director del Instituto de Virología de ese centro académico.

En 2002 el científico trabajaba en el laboratorio de diagnóstico molecular del Instituto de Medicina Tropical Bernhard Nocht en Hamburgo cuando recibió muestras de sangre de un médico de Singapur.

El médico, que había viajado a Alemania, tenía síntomas similares a los de una nueva enfermedad respiratoria que se expandía por Asia y que la Organización Mundial de la Salud (OMS) acababa de bautizar como “síndrome respiratorio agudo severo” o SARS, por sus siglas en inglés.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Drosten responde en su podcast a preguntas sobre todos los aspectos de la pandemia.

Drosten descubrió que se trataba de un enemigo desconocido, un nuevo miembro de la familia de los coronavirus. Casi al mismo tiempo dos expertos en otros centros llegaban a la misma conclusión, J.S. Malik Peiris en la Universidad de Hong Kong y Larry J. Anderson, en los Centros de Control y Prevención de Enfermedades (CDC) de Estados Unidos.

El científico alemán también tuvo un papel central en la lucha contra otra epidemia causada por un coronavirus, el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS, por sus siglas en inglés), que ha causado más de 800 muertes desde 2012 según la OMS.

Drosten colaboró con investigadores en Arabia Saudita donde se identificó el primer caso de MERS y su laboratorio en Bonn desarrolló un test para detectar la presencia del virus causante de la enfermedad.

En 2017 el experto comenzó a trabajar en el Hospital Charité. En enero de 2020, poco después de que investigadores en China divulgaran el primer genoma del virus del covid-19, su laboratorio en Berlín fue el primero en producir un test de diagnóstico.

Ese mismo mes la OMS divulgó el protocolo del test en su sitio en internet permitiendo a otros países producir sus propias pruebas para diagnosticar la enfermedad.

Cómo nació el pódcast

¿Qué motivó a un experto como Drosten, en la primera línea de combate de la actual pandemia, a dedicar fielmente parte de su tiempo a un pódcast?

“Yo aparecía a menudo en la televisión, pero la forma en la que abrevian y cortan tus declaraciones hace que el mensaje quede completamente diluido. Eso me frustraba”, relató Drosten a la prensa alemana.

Derechos de autor de la imagen EPA Image caption Drosten asesora sobre la pandemia a la canciller alemana, Angela Merkel.

La idea del pódcast fue de Norbert Grundei, productor de la cadena de radio pública alemana NDR.

Grundei sentía que el público no estaba siendo bien informado sobre la amenaza del covid-19, a pesar de “que teníamos aquí en el país a uno de los mayores expertos sobre el virus”.

Fue entonces que el productor decidió contactar a Drosten con la idea de un pódcast y la respuesta no se hizo esperar.

“Apenas tres horas después me contestó diciendo ‘ahora estoy en la calle pero creo que es una buena idea. Puedo empezar el lunes’”, relató Grundei a la prensa.

Tres días después de esa llamada, el primer episodio de “Das Coronavirus Update” ya estaba disponible.

“Puedes hablar y no cortan lo que dices”

Drosten insistió según relatos en tener tiempo suficiente para responder, por lo que sus explicaciones pueden durar varios minutos.

Para Holger Wormer, el estilo del pódcast “es un tanto anticuado, un científico explica durante 30 o 45 minutos con comparativamente pocas preguntas”.

“Pienso que sin el interés extremadamente alto que ya existía debido a la pandemia no tanta gente escucharía un formato que es bastante complicado para el público general”.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Drosten es uno de los tres científicos que descubrió el virus del SARS y también tuvo un papel central en la lucha contra el síndrome respiratorio de Oriente Medio (MERS).

El pódcast se divide en dos partes, en la primera un periodista científico entrevista al experto, y en la segunda este responde las preguntas del público.

Para Drosten, el atractivo de un pódcast en comparación con otros formatos es que “puedes hablar más y no cortan lo que dices para dejar algo fuera, por lo que es una comunicación más auténtica”.

El pódcast comenzó siendo diario pero se transmite ahora dos veces a la semana y dura desde media hora hasta unos 50 minutos. Con unos 40 episodios, “Das Coronavirus Update” sigue teniendo en promedio un millón de descargas por programa.

“Yo solo tomo cerveza embotellada”

Drosten responde en su pódcast a preguntas sobre todos los aspectos de la pandemia.

Su forma mesurada de expresarse ha sido comparada a la de Angela Merkel, que tiene un doctorado en Física y es conocida por incluir en sus mensajes explicaciones científicas.

En un episodio reciente, alguien preguntó a Drosten su opinión sobre la sugerencia de un conocido científico de que el virus del covid-19 fue creado en un laboratorio con ingeniería genética.

El experto respondió: “Bueno, es difícil para un científico en el campo de la virología decir que un Premio Nobel en ese mismo campo está diciendo un disparate. Pero eso que dijo es un completo disparate”.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Algunos restaurantes en Alemania ya comenzaron a abrir sus puertas a los clientes.

Drosten también ofrece consejos. En marzo recomendó al público jamás tomar en los bares cerveza servida directamente del grifo, porque los vasos muchas veces no están limpios.

“Hace muchos años que yo solo tomo cerveza embotellada”, señaló.

Pero el científico también conoce sus limitaciones. Y señaló que no hubiera aceptado la idea del pódcast si se tratara de un tema que no conoce en profundidad.

“Yo solo puedo hacer este pódcast porque es sobre el tema en el que trabajo”, afirmó.

Amenazas de muerte

La popularidad de Drosten y su asesoría a Merkel también le han generado problemas.

En una entrevista al diario británico The Guardian, Drosten señaló que algunas personas en Alemania “como no ven los hospitales desbordados, no entienden por qué debieron cerrar las tiendas”.

“Para ellos soy el villano que está paralizando la economía”.

“He recibido amenazas de muerte, que he pasado a la policía”, agregó el científico.

“Pero a mí me preocupan más otros emails, los de aquellas personas que me escriben diciéndome que tienen tres hijos y están preocupados por el futuro… Esos son los mensajes que me tienen despierto en la noche”.

Comparación con Stephen Hawking

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Wormer compara a Drosten con el físico británico Stephen Hawking.

Cuando Drosten comenzó su pódcast el 26 de febrero había en Alemania menos de 30 casos confirmados de covid-19. Actualmente el número de muertes en ese país supera 7.000 y las preguntas a expertos en virología parecen más necesarias que nunca.

En tiempos de pandemia, la avidez por oír directamente a los científicos no es un fenómeno exclusivo de Alemania.

Expertos como Anthony Fauci en Estados Unidos o Anders Tegnell en Suecia se han vuelto figuras extremadamente populares en sus países.

Pero Wormer señala que en una democracia, “no me gustaría prescindir de la contraparte de buenos periodistas que examinen en forma crítica lo que dicen tanto los políticos como los científicos”.

Wormer compara a Drosten con el físico británico Stephen Hawking.

“Ambos son científicos enormemente respetados en sus campos…y ambos explican su ciencia bien, aunque supongo que sus explicaciones no siempre son completamente comprensibles para todos”, señaló a BBC Mundo.

“A pesar de ello, ambos tienen estatus de culto, porque ofrecen respuestas a las grandes preguntas: en el caso de Hawking sobre el universo y el infinito; en el caso de Drosten sobre la Tierra en tiempos de coronavirus”.

