Muere el congresista John Lewis, el emblemático activista de los derechos civiles en EE.UU.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption A Lewis le diagnosticaron cáncer de páncreas en diciembre.

John Lewis, uno de los líderes históricos del movimiento por los derechos civiles y más tarde congresista de Estados Unidos, falleció el viernes a los 80 años de edad.

Lewis fue uno de los seis grandes líderes que lucharon por los derechos civiles (el grupo que en inglés se conoce como "Big Six") entre los que se incluyen Martin Luther King Jr., y ayudó a organizar la histórica marcha de 1963 en Washington.

Fue congresista demócrata por Georgia hasta el momento de su muerte, representando a un área que abarca la mayor parte de su capital, Atlanta.

En diciembre de 2019, Lewis anunció que había sido diagnosticado con cáncer de páncreas en estado avanzado (fase IV).

"He estado metido en algún tipo de lucha —por la libertad, por la igualdad, por los derechos humanos básicos— casi toda mi vida", dijo cuando hizo un anuncio sobre su enfermedad.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption John Lewis pronunció un discurso durante la histórica marcha sobre Washington en 1963.

Pero "nunca me he enfrentado a una lucha como la de ahora".

Lewis fue uno de los fundadores del Comité Coordinador Estudiantil No Violento, una de las principales organizaciones del movimiento, y se convirtió en su presidente entre 1963 y 1966.

También fue parte de la organización e hizo una alocución en la marcha sobre Washington por el trabajo y la libertad, la protesta en la que Martin Luther King Jr. pronunció su histórico discurso "Yo tengo un sueño".

Lewis era la última persona con vida que habló en aquella marcha.

Testigo de su legado

La líder demócrata en el Congreso, Nancy Pelosi, confirmó la muerte de Lewis en un comunicado publicado en su página y en redes sociales.

Lewis "era un titán del movimiento por los derechos civiles cuya bondad, fe y valentía transformaron nuestra nación", escribió Pelosi.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption "Si algo no está bien, tienes que hablar", decía Lewis.

Como congresista, él era "venerado y amado (...) por ambos lados del Capitolio".

"Cada día de la vida de John Lewis estuvo dedicado a llevar la libertad y la justicia a todos", añade el mensaje de Pelosi.

El expresidente estadounidense Barack Obama dijo en un comunicado que había hablado con Lewis después de una visita virtual a la municipalidad con un grupo de activistas tras la muerte de George Floyd.

Obama afirmó que Lewis no podía estar más orgulloso por sus esfuerzos: "una nueva generación que defiende la libertad y la igualdad".

"No muchos de nosotros llegamos a ver en vida que nuestro propio legado se desarrolla de una manera tan significativa y notable. John Lewis sí", dijo Obama.

"Y gracias a él, todos nosotros ya tenemos nuestras órdenes de avanzar -de seguir creyendo en la posibilidad de rehacer este país que amamos hasta que cumpla con todas las expectativas que nos fijamos", concluyó.

Por su parte, la excandidata a la nominación presidencial de los demócratas Elizabeth Warren escribió en Twitter que Lewis "fue un verdadero héroe estadounidense y marcó la pauta moral de nuestra nación".

Relación con Trump

Durante la presidencia de Trump, Lewis se opuso ferozmente a las políticas y y declaraciones hechas por el presidente y sus colegas republicanos.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Lewis tuvo la suerte de ver su legado en vida, dijo el expresidente estadounidense Barack Obama.

Lewis boicoteó la inauguración de Trump, diciendo que él no creía que fuera un "presidente legítimo" por la interferencia de Rusia en las elecciones de 2016.

Repitió su preocupación por el rumbo que sentía que estaba tomando el país en 2017, después la marcha supremacista blanca y los ataques en Charlottesville, Virgina.

"Estoy muy preocupado", dijo.

"No puedo creer lo que estoy presenciando hoy en Estados Unidos. Quería pensar no solo como un funcionario electo, sino como ser humano, que habíamos progresado más. Esto me preocupa mucho ".

A pesar de esto, Lewis continuó siendo un campeón comprometido e inquebrantable en la lucha por los derechos civiles y la igualdad racial hasta su último aliento.

John Lewis: "Cuando ves algo que no está bien, que no es justo, que no es legítimo, tienes que hablar. Tienes que decir algo".

La muerte de Lewis ocurre el mismo día del fallecimiento a los 95 años de C T Vivian, su colega en la lucha por los derechos civiles. Vivian ayudó a organizar los Pasajeros de la Libertad -una protesta contra la segregación de pasajeros en los autobuses de los estados del sur -y luego se convirtió en director de la Conferencia Sur de Liderazgo Cristiano.

