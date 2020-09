Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Las pancartas con el lema "liberen a Furgal" se repiten en las calles de Jabárovsk.

Desde hace más de una semana decenas de miles de manifestantes se han volcado a las calles de Jabárovsk, una región en el este de Rusia que se ha convertido en el epicentro de unas de las protestas más multitudinarias que se han registrado en el país en los últimos años.

En su capital homónima, que se encuentra a más de 6.000 kilómetros al este de Moscú, alrededor de 40.000 personas -en una ciudad de 600.000 habitantes- participaron en la convocatoria de este sábado con pancartas en las que se leía "Liberen a Sergei Furgal", según informaron medios locales.

Se trata del primer desafío que enfrenta el presidente Vladimir Putin después de que su partido ganara el referéndum constitucional que le da la posibilidad de estar al mando del país más grande del mundo hasta 2036.

Sergei Furgal, gobernador de Jabárovsk Krai, fue arrestado el 9 de julio; las autoridades rusas lo acusan de haber ordenado el asesinato de varios empresarios hace 15 años, sin especificar un número concreto.

Es uno de los pocos líderes regionales que no está alineado con el gobierno del presidente Putin, por eso los manifestantes creen que se trata de "otra jugada política" para controlar una región administrada por la oposición.

El Kremlin niega por su parte que el arresto de Furgal tenga motivaciones políticas.

Pero, ¿qué hay detrás de este conflicto que enfrenta a Moscú y a los habitantes del Extremo Oriente de Rusia?

1- Un gobernador "desleal"

En septiembre de 2018, contra todo pronóstico, Furgal se convirtió en el gobernador de Jabárovsk Krai tras vencer al candidato del partido de Putin, Rusia Unida, y hacerse con casi el 70% de los votos.

El oficialista, Vyacheslav Shport, solo obtuvo el 27,97%, lo que fue interpretado por expertos como un aumento del sentimiento antimoscovita en la región.

El ultranacionalista Partido Liberal Democrático (LDPR, por sus siglas en inglés), al que pertenece Furgal, es visto generalmente como un movimiento leal al Kremlin, pero expertos apuntan que la victoria del popular líder fue percibida como un duro golpe para Rusia Unida y sus ambiciones de gobernar en la provincia.

Desde su elección, Furgal ha sido considerado como una figura desleal al presidente ruso y el 9 de julio un grupo de agentes enmascarados lo arrestaron y lo trasladaron a Moscú.

"Ahora se encuentra en un lugar aislado a la espera de ser juzgado", explica Petr Kozlov, periodista del servicio ruso de la BBC que sigue las protestas desde las calles de Jabárovsk.

Tras el arresto de Furgal, el líder del LDPR, Vladimir Zhirinovsky, amenazó inicialmente con que su partido y sus aliados en el parlamento renunciarían a sus cargos.

"Te dimos (la enmienda constitucional) y ahora nos estás poniendo esposas", dijo en referencia al apoyo del LDPR a Putin en el reciente referendo.

Luego, en una clara alusión a Putin, agregó: "Estás sentado en tu alto cargo y actúas como en los tiempos de Stalin".

Pero desde entonces, según el servicio ruso de la BBC, los dirigentes del partido político han bajado el tono tras recibir presión por parte del Kremlin.

2- Una respuesta inesperada

Las protestas estallaron inmediatamente después del arresto de Furgal.

"Este lunes se cumplieron 10 días desde que comenzaron las protestas. Hay mucha frustración entre los manifestantes, ellos inicialmente solo le piden al Kremlin que les regrese a su gobernador", dice Kozlov a BBC Mundo desde una concentración nocturna en la capital regional.

El periodista del servicio ruso de la BBC asegura que los locales ven el arresto como una injusticia y sienten que no están siendo escuchados por Moscú.

"Elegimos a esta persona y sentimos que nos han robado, que nos lo robaron por razones políticas. La gente siente que Moscú les escupió en la cara", le dijo Alexander, uno de los manifestantes, a la BBC.

Kozlov destaca que las protestas actuales son de las más masivas en Rusia desde las de 1991, cuando hubo un intento de golpe de Estado contra el exlíder soviético Mijaíl Gorbachov.

En diversos videos compartidos en las redes sociales se ve a los manifestantes con pancartas en apoyo al gobernador y gritando lemas como "Fuera Moscú", "Putin renuncia" y "Liberen a Furgal".

"Están decepcionados y quieren a su gobernador", insiste Kozlov, que añade que Putin no se esperaba tal respuesta por parte de la población local.

"La gente no se opone a un juicio. De hecho algunos piden un proceso abierto y transparente, pero aquí, en Jabárovsk Krai, no en Moscú".

3- ¿Un acto de represión política?

Jabárovsk Krai es una remota provincia federal que limita con China y que alberga una importante industria maderera y grandes plantas metalúrgicas.

Antes de meterse en la política, Furgal fue comerciante de madera y varios expertos señalan que es posible que tenga un pasado oscuro.

Sin embargo, por muchos años ha sido una personalidad política que ha ocupado diversos puestos dentro del gobierno.

Sus partidarios quieren saber por qué las autoridades rusas han esperado hasta ahora, después de 15 años, para arrestarlo.

"Durante 15 años fue político", dijo Alexander, quien ha participado en las protestas, al periodista Steve Rosenberg de la BBC.

"En Rusia todo político tiene un archivo. (Esto significa que) En algún momento, este se puede sacar de la caja y pueden acusar a una persona de cualquier cosa".

Pese a que las autoridades rusas lo niegan, el analista político Nikolai Petrov cree que se trata de una jugada política.

"El hecho de que no puedan encontrar nada más nuevo de qué acusarlo es una señal clara de que se trata de un acto de represión política", dijo al diario estadounidense The New York Times.

"Le están diciendo a las élites locales que si pueden arrestar a un gobernador en ejercicio por crímenes que datan de hace 15 o 20 años, entonces pueden arrestar a cualquiera".

Desde principios de año, las autoridades rusas han llevado a cabo una serie de arrestos que han causado polémica en el país.

Uno de los casos más recientes ha sido el de un experiodista que trabajaba como asesor del director de la agencia espacial rusa y que fue acusado de espiar para la OTAN.

Furgal se declaró inocente ante una corte en Moscú el 10 de julio y estará bajo custodia hasta el 9 de septiembre.

El nuevo gobernador

Putin nombró este lunes a Mijail Degtyaryov como gobernador interino de Jabárovsk Krai.

Al igual que Furgal, Degtyaryov es miembro del partido ultranacionalista LDPR.

Sarah Reinsford, corresponsal de la BBC en Moscú, estima que con esta jugada el Kremlin estaría tratando de persuadir a la gente a que abandone las calles, poniendo a un gobernador que es, al menos teóricamente, de oposición.

Pero el nuevo gobernador no tiene ningún vínculo con Jabárovsk, destaca la periodista.

"Y al nombrarlo, Putin también ha destituido formalmente a Sergei Furgal de su cargo", algo que, según dice, no le caerá muy bien a los manifestantes.

