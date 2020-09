Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Alexandria Ocasio/Cortez, conocida popularmente como AOC, es con 30 años la legisladora demócrata más joven en la Cámara de Representantes.

Un desacuerdo en principio político derivó en un acalorado enfrentamiento frente el Congreso de Estados Unidos y, más tarde, en una apasionada intervención en contra de la violencia machista.

La protagonista es la congresista demócrata Alexandria Ocasio-Cortez, que este jueves rechazó la supuesta disculpa de un colega a quien señala de haber empleado un insulto sexista contra ella durante una discusión.

La legisladora neoyorquina, de ascendencia puertorriqueña, intervino en la Cámara de Representantes para acusar al republicano Ted Yoho de abordarla bruscamente en los escalones del Capitolio el pasado lunes.

En su discurso de casi 10 minutos, la popularmente conocida como AOC, que a menudo es objetivo de las críticas de los conservadores, denunció que las palabras de Yoho son el reflejo de un patrón de mal comportamiento de los hombres.

Yoho niega haber pronunciado el insulto y ha llamado al civismo.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El congresista republicano Ted Yoho niega haber insultado a Alexandria Ocasio-Cortez.

"Esto no es solo un incidente, es cultural", expresó AOC, que habló de una cultura de aceptación de la violencia y del lenguaje violento contra las mujeres.

El emotivo mensaje ha sido compartido miles de veces en redes sociales, donde ha recibido elogios y críticas, en una muestra de la atención e interés que suscita la congresista más joven de la cámara.

¿Qué pasó en el incidente?

Ocasio-Cortez contó que el lunes se disponía a entrar en el Congreso para votar cuando Yoho, congresista por Florida, y el republicano por Texas Roger Williams se acercaron a ella.

Según el relato de Ocasio-Cortez, Yoho la llamó "repugnante" y "peligrosa", y le dijo: "¡Estás totalmente loca!", en lo que un periodista que fue testigo del encuentro calificó como un "intercambio breve pero acalorado".

El origen del enfado del político republicano fueron unas declaraciones de Ocasio-Cortez en las que asoció el crimen en Nueva York con la desigualdad y la pobreza.

Ocasio-Cortez, miembro del llamado "escuadrón" de jóvenes legisladoras demócratas, le dijo que estaba siendo "grosero".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Imagen de AOC en el mes de marzo en las escaleras donde ocurrió el incidente del pasado lunes.

Entonces, mientras Yoho se alejaba, periodistas lo oyeron utilizar una obscenidad y un insulto sexista denigrante para las mujeres.

La propia AOC dijo explícitamente en la cámara que Yoho se refirió a ella como fucking bitch, expresión extremadamente insultante y sexista.

Desde el despacho de Yoho niegan que hubiera dicho eso y alegan que murmuró para sí mismo "¡mentira!" en un término coloquial según se marchaba.

El miércoles, el republicano ofreció en la cámara un discurso considerado por algunos como una disculpa, pero en el que no mencionó a AOC por su nombre y terminó por hablar de su amor por Dios y su familia.

¿Qué dijo AOC?

En su apasionada intervención de este jueves, Ocasio-Cortez rechazó los comentarios de Yoho del día anterior, en los que el republicano se disculpó por "las bruscas formas de la conversación" y dijo que era "muy consciente" del lenguaje que emplea porque está casado y tiene hijas.

La demócrata explicó que estaba lista para dejar pasar el incidente hasta que, según ella, Yoho "puso excusas" al citar a su esposa e hijas.

Específicamente, el congresista dijo: "Me comprometo con cada uno de ustedes a comportarme desde una posición de pasión y comprensión de que las políticas y los desacuerdos políticos se debatan con el conocimiento de que abordamos los problemas que enfrenta nuestra nación con la mejora del país y las personas a las que servimos en mente".

"No me puedo disculpar por mi pasión o por amar a mi Dios, mi familia y mi país", añadió.

La respuesta de Ocasio-Cortez fue contundente: "No necesito que el congresista Yoho se disculpe. Está claro que no quiere hacerlo. Está claro que cuando se le da la opción no lo hace y no me voy a quedar despierta toda la noche esperando una disculpa de un hombre que no se arrepiente de insultar a las mujeres y de usar palabras abusivas contra mujeres".

"Yoho mencionó que tiene una esposa y dos hijas. Yo soy dos años más joven que la hija más pequeña de Yoho. Yo soy la hija de alguien también. Mi padre, afortunadamente, no está vivo para ver cómo Yoho trató a su hija", expresó con voz entrecortada.

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption Para AOC, las palbras de Ted Yoho no fueron una disculpa real.

"Estoy aquí porque tengo que demostrarles a mis padres que soy su hija y que no me criaron para aceptar el abuso de los hombres", continuó.

"Tener una hija no hace que un hombre sea decente. Tener una esposa no hace decente a un hombre. Tratar a las personas con dignidad y respeto hace que un hombre sea decente".

El poder de las palabras

La legisladora prosiguió hablando del peligro de que ese tipo de lenguaje se normalice.

"Al hacerle eso a cualquier mujer, lo que hizo Yoho fue darles permiso a otros hombres para que se lo hagan a sus hijas", añadió.

"Al usar ese lenguaje, delante de la prensa, dio permiso para que se use ese lenguaje contra su esposa, sus hijas, mujeres en su comunidad, y estoy aquí para alzar la voz y decir que eso no es aceptable".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption De origen puertorriqueño, Ocasio-Cortez es una latina nacida y criada en el Bronx de Nueva York.

En ese punto, Ocasio-Cortez habló sobre su crianza en el barrio neoyorquino del Bronx y se refirió a las múltiples veces en su vida en las que ha oído palabras abusivas de hombres.

"Quiero dejar claro que los comentarios del congresista Yoho no fueron especialmente dolorosos o lacerantes para mí", expuso.

"Porque he tenido un empleo de clase trabajadora. He sido camarera y he viajado en metro. He caminado las calles de Nueva York. Y este tipo de lenguaje no es nuevo.

"Me he encontrado antes con las palabras pronunciadas por Yoho y con hombres que las pronunciaban mientras me acosaban en restaurantes. He tenido que echar a hombres de bares que han usado el lenguaje de Yoho".

¿Qué dijeron otros legisladores?

El líder republicano en la Cámara de Representantes, Kevin McCarthy, defendió a Yoho, que tiene 65 años y se retira en enero, y dijo que "cuando alguien se disculpa, se le debe perdonar".

Por su parte, la presidenta de la Cámara, la demócrata Nancy Pelosi, tildó el supuesto insulto como una "manifestación de la actitud en nuestra sociedad".

"Le puedo decir de primera mano que me han llamado de todo durante al menos 20 años, 18 años de liderazgo", afirmó, en alusión a los republicanos.

"Yo personalmente he experimentado toda una vida de insultos, racismo y sexismo", apuntó la congresista por California Barbara Lee. "Y créanme, esto no impidió que me eligieran para un cargo público".

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption La victoria de AOC en las primarias en su distrito del Bronx en 2018 fue una sorpresa incluso para ella.

