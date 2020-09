China ordena el cierre del consulado de EE.UU. en Chengdu: qué hay detrás de la nueva escalada diplomática entre Pekín y Washington

Derechos de autor de la imagen Getty Images Image caption El consulado general de Estados Unidos en Chengdu, en el suroeste de China.

En otro claro indicio del aumento de las tensiones entre Washington y Pekín, China ordenó el cierre del consulado estadounidense en la ciudad de Chengdu, en el suroeste del país.

China indicó que la medida era "una respuesta necesaria" a las acciones de Estados Unidos, que esta semana ordenó el cierre del consulado chino en Houston, Texas.

El secretario de Estado, Mike Pompeo, señaló que Washington había tomado esa decisión porque China estaba "robando" propiedad intelectual.

Las tensiones entre ambos países han estado en aumento desde hace meses por varios asuntos clave.

La administración de Donald Trump repetidamente se ha enfrentado a Pekín por el comercio y la pandemia del coronavirus, además de por la imposición de China de una nueva y controvertida ley de seguridad en Hong Kong.

La decisión del gobierno chino de ordenar el cierre del consulado estadounidense se produjo horas después de que Pompeo endureciera la postura del país hacia China en un discurso en la biblioteca del ex presidente Richard Nixon, cuya histórica visita al país asiático en 1972 abrió un nuevo periodo de mejora de la relación entre Pekín y el mundo.

"Hoy China es cada vez más autoritaria dentro de sus fronteras y más agresiva en su hostilidad hacia la libertad en el resto de partes [del mundo]", expresó Pompeo.

"El mundo libre debe triunfar sobre esta nueva tiranía".

¿Qué ha dicho China?

El ministerio de Relaciones Exteriores chino señaló que la clausura del consulado estadounidense de Chengdu era "una respuesta legítima y necesaria ante las inaceptables acciones llevadas a cabo por Estados Unidos".

"La actual situación entre China y Estados Unidos es algo que China no desea ver, y Estados Unidos es totalmente responsable de ello".

La Cancillería aseguró que los trabajadores estadounidenses del consulado en Chengdu "interfirieron en los asuntos internos de China y pusieron en peligro la seguridad y los intereses" del país.

Pekín le dio a Washington hasta el lunes para cerrar el consulado en Chengdu, según el editor del diario chino Global Times.

La misión diplomática, establecida en 1985, tiene más de 200 empleados, 150 de los cuales fueron contratados localmente, y es considerada estratégicamente importante porque permite a Estados Unidos recoger información sobre la región autónoma del Tibet, donde existen reclamos de independencia de larga data.

Con sus crecientes sectores de industria y servicios, Chengdu también es visto por Estados Unidos como un lugar que ofrece oportunidades para exportaciones de productos agrícolas, autos y maquinaria.

En una rueda de prensa, el portavoz de la Cancillería china Wang Wenbin se refirió también al duro discurso de Pompeo y consideró que "estaba marcado por sesgo ideológico y por una mentalidad de la Guerra Fría".

"Pompeo ofreció un discurso en el que propició un ataque malintencionado contra el Partido Comunista chino (...) China expresa su firme indignación y oposición".

¿Por qué ordenó Estados Unidos el cierre del consultado chino en Houston?

El martes, el gobierno estadounidense le ordenó a Pekín el cierre de la misión diplomática y le dio de plazo hasta el viernes.

La medida surgió después de que individuos no identificados fueran filmados quemando papeles en el patio del edificio.

Pompeo acusó a China de robo "no solo de propiedad intelectual estadounidense... sino también de propiedad intelectual europea... con un valor de cientos de miles de empleos".

"Estamos estableciendo expectativas claras sobre el comportamiento del Partido Comunista de China. Si no cumplen [con estas], tomaremos medidas", señaló.

El consulado chino en Houston es uno de los cinco que el país asiático tiene en Estados Unidos, junto con la embajada en Washington, DC.

Una portavoz de la cancillería china indicó que las razones que dio Estados Unidos para cerrar el consulado eran "increíblemente ridículas".

Hua Chunying urgió a Estados Unidos a revertir su "decisión errónea", o China "reaccionaría con medidas firmes".

En otra acción de Estados Unidos en esa línea, cuatro ciudadanos chinos fueron acusados de fraude de visas por supuestamente mentir sobre su afiliación a las Fuerzas Armadas chinas.

Tres fueron arrestados y desde el FBI señalaron a la prensa este viernes que una estudiante china que, según Washington, se había refugiado en el consulado chino de San Francisco está bajo custodia.

¿Qué dijo exactamente Pompeo?

En un discurso simbólico por la ubicación y muy duro en el tono, Pompeo elevó el enfrentamiento entre EE.UU. y China y llamó a otros países a enfrentarse con Pekín.

"Si el mundo libre no cambia, China nos cambiará a nosotros", señaló el secretario de Estado.

Pompeo consideró que no se trataba de "elegir entre China o Estados Unidos", sino "entre la libertad o la tiranía", preguntado por el histórico discurso durante la Guerra Fría del entonces secretario de Estado George Marshall en 1947.

Pompeo hizo mención al acercamiento dado por Estados Unidos con Nixon al frente y la esperanza que entonces se tenía con esa mejora de los lazos: inducir el cambio en China.

La visita de Nixon a China supuso un cambio histórico en la relación del país asiático con Estados Unidos pero también con el mundo. El país asiático se integró globalmente y se convirtió en uno de los grandes beneficiados de la globalización.

"¿Cuál es el resultado para EE.UU. de 50 años de compromiso con China? ¿Acaso las teorías que propusieron nuestros líderes sobre la evolución de China hacia la libertad y democracia se hicieron realidad?"

"Tenemos que admitir la verdad (...) Si queremos tener un siglo XXI de libertad (...), el viejo paradigma de colaboración ciega con China sencillamente no lo hará posible. No debemos continuarlo y no debemos volver a él", afirmó en claro contraste con la política de Nixon.

¿Por que surgió la tensión entre China y Estados Unidos?

Hay varias razones por las que se enfrentan ambos países en las últimas semanas.

Primero, funcionarios estadounidenses responsabilizaron a China por la propagación global del coronavirus.

En concreto, el presidente Trump alegó que el virus se originó en un laboratorio chino, a pesar de que sus propios agentes de inteligencia han dicho que éste "no fue creado por el hombre ni modificado genéticamente".

Trump repetidamente se ha referido al coronavirus como "el virus chino".

Ambos países también están en una guerra de aranceles desde 2018.

Desde hace tiempo Trump acusa a China de prácticas comerciales injustas y robo de propiedad intelectual, si bien esa creciente enemistad se percibe en Pekín como un intento de EE.UU. de frenar su ascenso como potencial económica global.

Washington también impuso sanciones a políticos chinos que, asegura, son responsables de violaciones de derechos humanos contra las minorías musulmanas en la región occidental de Xinjiang.

Pekín niega las acusaciones y culpa a Estados Unidos de "grave interferencia" en sus asuntos internos.

¿Y qué ocurre en Hong Kong?

La imposición de China de una ley de seguridad de gran alcance en el territorio también ha sido una reciente fuente de tensión con Estados Unidos, pero también con otros países del mundo, como Reino Unido.

En respuesta, el gobierno de EE.UU. pidió revocar hace unos días el estatus especial de comercio que le permite a Hong Kong evitar los aranceles impuestos a productos chinos.

Estados Unidos y Reino Unido consideran que la ley de seguridad es una amenaza a las libertades de las que ha disfrutado Hong Kong bajo el acuerdo de 1984 entre China y Reino Unido, antes de que Pekín volviera a controlar el territorio en 1997.

Reino Unido provocó el enfado de China al presentar un plan para que casi tres millones de residentes de Hong Kong obtengan la ciudadanía británica.

China respondió amenazando con dejar de reconocer un tipo de pasaporte británico, el BNO (British National Overseas), que poseen muchos de los que viven en Hong Kong.

