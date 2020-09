View this post on Instagram

La población de Líbano intenta recuperarse del horror causado por la fuerte explosión en el puerto de Beirut que este martes dejó al menos 100 muertos y más de 4.000 heridos. Se teme, sin embargo, que esas cifras aumenten dada la cantidad de desaparecidos que pueden estar entre los escombros de los edificios colapsados. En estas imágenes (sin audio) podemos ver la dimensión del terrible accidente. En la página de #BBCMundo analizamos por qué la devastadora explosión le llega a Líbano "en su peor momento". En nuestra bio tienes el enlace. #Beirut #Líbano #Explosión #puertodebeirut #explosiónenbeirut #explosiónenlíbano