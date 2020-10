Trump vs Biden: 3 mitos sobre el impacto del "voto latino" en las elecciones en EE.UU. y por qué no se materializa

Pero después de cada elección el análisis de los resultados tiende a ser el mismo: que los latinos "no se presentaron" a las urnas como se esperaba, acentuando el apodo que se han ganado involuntariamente: sleeping giant (el "gigante dormido").

1) Que es uniforme y monolítico

No solamente usan "voto latino" en Estados Unidos para referirse a los votantes de origen latinoamericano o hispano, sino que también usan "voto negro" para hablar de los electores afroestadounidenses y "voto blanco" para quienes se identifican como tal.

"Hablar del 'voto latino' como uno único implica que es un grupo de personas que comparten los mismos puntos de vista, y aunque hay coincidencias, no todos piensan igual ", dice Mark López, director de Migración Global e Investigación Demográfica del Centro Pew de Investigación, con sede en Washington.

"Creo que es un concepto al que aspirar, porque fue el mecanismo que atrajo a personas de diferentes orígenes al ámbito político en la década de 1960, para construir este movimiento político latino a partir de un esfuerzo colectivo", dice Benjamin Francis-Fallon, autor de The Rise of the Latino Vote ("El auge del voto latino") y profesor de historia en la Western Carolina University.