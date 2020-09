Steve Bannon, el polémico exasesor de Trump, detenido por presunto fraude en la construcción del muro con México

Derechos de autor de la imagen Reuters Image caption Bannon llegó a ser uno de los principales asesores del presidente Trump al inicio de su gobierno en 2017.

Steve Bannon, un exasesor del presidente Donald Trump, fue arrestado este jueves por un presunto fraude en una campaña de recaudación de fondos para construir el muro en la frontera entre Estados Unidos y México.

Bannon y tres presuntos cómplices supuestamente defraudaron a cientos de miles de personas que aportaron dinero a su campaña We Build The Wall (Construimos el muro, en español), la cual reunió al menos US$25 millones, informó este jueves el Departamento de Justicia de EE.UU.

El considerado estratega clave en la campaña que llevó a Trump a la presidencia recibió más de US$1 millón de una organización sin fines de lucro y presuntamente usó "cientos de miles de dólares para gastos personales", según la denuncia.

El presidente Trump negó ante periodistas tener conocimiento alguno del supuesto fraude ni de la campaña, al tiempo que expresó que se sentía "muy mal" por la detención, que llamó "una cosa muy triste".

Trump agregó que no ha tenido contacto con Bannon "en mucho tiempo".

We Build the Wall se comprometió a utilizar las donaciones para construir en terrenos privados -donde el gobierno no puede- segmentos de la barrera fronteriza, una de las principales promesas de Trump en la campaña 2016.

Además de Bannon, Brian Kolfage, Andrew Badolato y Timothy Shea están señalados en la acusación.

Audrey Strauss, la fiscal federal interina para el Distrito Sur de Nueva York, dijo que los acusados habían "defraudado a cientos de miles de donantes, capitalizando su interés en financiar un muro fronterizo para recaudar millones de dólares, bajo el falso pretexto de que todo ese dinero se gastaría en construcción".

Kolfage, fundador de We Build the Wall, presuntamente tomó de manera encubierta US$350.000 para su uso personal, según la investigación del Departamento de Justicia.

"Mientras aseguraban reiteradamente a los donantes que Brian Kolfage, el fundador y rostro público de We Build the Wall, no recibiría un centavo, los acusados planearon en secreto entregar cientos de miles de dólares a Kolfage, que los utilizó para financiar su lujoso estilo de vida", señaló Strauss.

El inspector Philip R. Bartlett dijo que los cuatro emitieron "recibos y reportesfalsos para lavar donaciones y encubrir sus delitos, sin mostrar respeto por la ley o la verdad".

"Este caso debería servir como una advertencia a otros estafadores de que nadie está por encima de la ley, ni siquiera un veterano de guerra discapacitado o un estratega político millonario", dijo.

Los cuatro acusados están enfrentan un cargo de conspiración para cometer fraude electrónico y un cargo de conspiración para cometer lavado de dinero, cada uno de los cuales conlleva una pena máxima de 20 años de prisión.

Bannon, de 66 años, comparecerá ante el tribunal del Distrito Sur de Nueva York. Kolfage y Badolato comparecerán en tribunales en Florida, mientras que Shea lo hará en Colorado.

