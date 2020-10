Elecciones de EE.UU.: cuán diferente sería un segundo mandato de Trump (y por qué esta idea asusta tanto a sus críticos)

"Espero que (la historia) lo recuerde como un presidente de un mandato que no sumió al país de manera irremediable en una espiral descendente que no podamos recordar. Podemos superar un mandato", indicó Bolton en junio a la cadena ABC News. "Dos mandatos, me preocupan más".