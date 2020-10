El investigador que afirma que hay un cambio racial imparable en EE.UU. y, pese al temor de muchos, será positivo

Paradójicamente, cuando Barack Obama ganó las elecciones presidenciales en 2008, muchos creyeron que su triunfo significaba el inicio de una nueva etapa en la vida política de Estados Unidos, en la cual las diferencias raciales ya no tendrían tanto peso.

Ese resultado electoral, no obstante, no podía modificar otra realidad sobre el terreno: el importante cambio demográfico por el cual los protestantes, blancos y anglosajones ya no representarán a la mayoría del país, aun cuando sigan siendo el grupo más racial más numeroso.