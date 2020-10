Elecciones en Estados Unidos | Gerrymandering: quién fue el político que le da el nombre a una de las trampas electorales más famosas del mundo

"Aunque su fortuna mermó con el paso de los años, él no permitió que las preocupaciones económicas se interpusieran en el camino de su compromiso con su país", señala sobre Gerry el senador Mike Lee en el libro Written out of history, The Forgotten Founders Who Fought Big Government ("Borrados de la historia, los fundadores olvidados que combatieron al gran gobierno").