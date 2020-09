Derechos de autor de la imagen The Washington Post Image caption RGB es la jueza más veterana del máximo tribunal de Estados Unidos.

La jueza de la Corte Suprema de Estados Unidos Ruth Bader Ginsburg, icono de la defensa de los derechos de la mujer, murió este viernes de un cáncer de páncreas.

Ginsburg, de 87 años, falleció en su casa de Washington rodeada de su familia, según informó la Corte Suprema.

"Nuestra nación pierde una jurista de estatura histórica", declaró en un comunicado el juez jefe del alto tribunal, John Roberts.

"En la Corte Suprema hemos perdido una querida colega. Hoy estamos de luto pero con la certeza de que las futuras generaciones recordarán a Ruth Bader Ginsburg como la conocimos, una decidida defensora de la justicia".

Control conservador en la Corte Suprema

Y es que gracias a su trabajo como defensora de los derechos de las mujeres, Ginsburg era un icono de los progresistas de EE.UU.

Su fallecimiento puede reforzar la mayoría conservadora en la Corte Suprema, donde hasta ahora los progresistas estaban en minoría de 4 a 5.

El presidente Donald Trump, que se presenta a la reelección el 3 de noviembre, ya ha nombrado dos jueces, Neil Gorsuch en 2017 y Brett Kavanaugh en 2018.

El reemplazo de RBG, como es conocida en la cultura popular estadounidense, requerirá la confirmación del Senado, cámara que controlan los republicanos.

Icono liberal

Nacida en 1933 en Nueva York en 1933 de padres inmigrantes judíos, Ginsburg se convirtió en la segunda mujer en llegar a juez de la Corte Suprema después de haber sido nominada en 1993 por el presidente Bill Clinton.

Llegó al alto tribunal tras haberse ganado fama de centrista en la Corte de Apelaciones de Estados Unidos para el Distrito de Columbia, donde había llegado en 1980 nominada por el presidente Jimmy Carter.

Y es que había votado con los conservadores muchas veces, por ejemplo, cuando rechazó de escuchar el caso de discriminación de un soldado que dijo que había sido dado de baja de la Armada por ser gay.

Uno de sus casos más importantes y tempranos en la Corte fue el llamado Estados Unidos vs. Virginia, que anuló la política de admisión de solo hombres en el Instituto Militar de Virginia.

Al explicar su decisión, Ginsburg alegó que ninguna ley o política debería negar a las mujeres "la plena ciudadanía, la misma oportunidad de aspirar, lograr, participar y contribuir a la sociedad en función de sus talentos y capacidades individuales".

A medida que la Corte se ha vuelto más conservadora, Ginsburg se ha movido cada vez más hacia la izquierda y se hizo famosa por sus ardientes disensiones del resto de los jueces.

Muchos aspectos de la vida de Ginsburg se han convertido en un tema de fascinación en internet. En la red se celebra su estilo, su afición por los guantes de encaje y sus elaborados jabots, los cuellos que lleva sobre sus túnicas, o su famoso "collar disidente".

Sobre ella se han hecho libros y películas biográficas, y su imagen aparece en camisetas y tazas de café hasta disfraces de Halloween.

Su vida inspiró por ejemplo la película de 2018 On the Basis of Sex (Sobre la base del sexo) acerca de su trabajo en la lucha contra la discriminación contra la mujer.

