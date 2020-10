Ai Weiwei, destacado disidente y artista chino: "Es demasiado tarde" para frenar la influencia global de China

El conocido artista y disidente chino Ai Weiwei asegura que la influencia de China se ha vuelto tan grande que ya no puede ser frenada.

Influencia creciente

Yo he visto por mí mismo señales de la creciente fortaleza e influencia china a lo largo del mundo, desde Groenlandia hasta el Caribe, Perú y Argentina; desde Sudáfrica hasta Zimbabue, Pakistán y Mongolia.

Y recientemente, cuando el presidente del Parlamento de la República Checa visitó Taiwán, un alto diplomático chino advirtió que "el gobierno y el pueblo chino no se quedarán de brazos cruzados ante la abierta provocación del presidente del Parlamento checo y las fuerzas contrarias a China detrás de él. Ambos pagarán un precio muy alto".

Múltiples enfrentamientos

"Siento como si fuera un trozo de goma de mascar pegado bajo la suela de mi zapato, del que no puedo librarme. No es un sentimiento agradable. Usé esa imagen como una expresión y tengo derecho a manifestar mi opinión", afirmó Hu.

Sobre Hong Kong

Hu es cercano al presidente Xi y podemos asumir que no haría esas afirmaciones si no tuviera el respaldo de los líderes chinos. Cuando le pedí su opinión sobre la situación en Hong Kong no escatimó en sus palabras.