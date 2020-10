Coronavirus: por qué es tan difícil saber qué países lo han hecho mejor y peor frente a la pandemia

A medida que avanzaba la crisis del coronavirus, los niveles de contagio han fluctuado y proliferado las restricciones. Pero ha estado siempre presente la idea de que poder diferenciar los países que la gestionan bien y los que no podría servir para sacar conclusiones.

El prestigioso científico alemán Christian Drosten lo expresó así en los días previos a la cumbre de la Organización Mundial de la Salud celebrada este mes en Berlín: " Ya hay discursos celebrando el éxito alemán, pero no está muy claro en qué se basan . Nos hemos movido exactamente con las mismas medidas que otros. No hemos hecho nada especialmente bien; simplemente lo hicimos antes".

A continuación siguió hablando de la lógica matemática que explica el crecimiento exponencial de una pandemia, para concluir con la advertencia de que su país podría necesitar tomar medidas adicionales. Tuvo cuidado en describir la situación como "urgente", pero no dramática.

"Estoy leyendo sobre un nivel de apoyo a las medidas del 85 o 90%; es un logro enorme. Todo el mundo conoce a alguien en su propio círculo que no acepta las medidas, pero se puede hablar con ellos, y es lo que deberíamos estar haciendo. Creo que es una de las mayores ventajas que tenemos en Alemania".

El profesor Drosten subraya que la cuestión es si la ciencia confluye con la sociedad. En otras palabras, no se trata de las herramientas con las que cuenta el gobierno, sino de cómo reacciona el país cuando el gobierno hace uso de ellas.

"La gente se pregunta por qué"

Su consejo de permitir abrir a bares y restaurantes y no obligar al uso de la mascarilla fue cuestionado por muchos en la primera fase de la pandemia, pero parece cada vez más respaldada por las evidencias disponibles en la segunda.

Por supuesto, es un mito que el gobierno sueco "no hizo nada" en respuesta a la crisis . Ha tomado medidas para ralentizar al virus, incluidas las de distancia social y fomento de la higiene de manos. Tegnell destaca la importancia de "darle mucha influencia a la población" en el diseño de esas medidas.

El sosegado sentido comunitario de la cultura política sueca puede hacer un poco más fácil el trabajo del virólogo y plantea una interesante cuestión sobre hasta qué punto el desenlace de los acontecimientos viene determinado no solo por las medidas gubernamentales sino por la reacción a las mismas una vez han sido anunciadas.

"Es demasiado pronto"

Por supuesto, este no es solo un debate académico sobre epidemiología. Marsella se ve a sí misma como rival de la lejana París y nunca costará encontrar allí una sensación de resentimiento hacia el poder central parisino.

Los problemas de hacer ese tipo de comparaciones me sorprendieron en una ocasión en la que me encontraba en el Parlamento de Bélgica con uno de los más destacados políticos del país. Aquel día, científicos y políticos británicos habían elogiado algunos aspectos de la respuesta belga a la segunda ola.

Estaba sorprendido: "Honestamente, cada noche puedes ver en televisión un experto en Estocolmo, Londres o París decir algo ligeramente diferente. Pero, claro, todos son expertos. Es demasiado pronto para las comparaciones. Quizá eso sea posible el año que viene, quizá haya que que esperar a 2022 , pero ahora no", me dijo.

Quizá eso nos deje la única conclusión que podemos afirmar con seguridad: el desenlace para nuestra salud de esta crisis no dependerá solamente de lo que nuestro gobierno nos diga que tenemos que hacer y no hacer; dependerá tanto, si no más, de las decisiones que tomemos sobre lo que se nos ha dicho.