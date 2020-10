Trump con covid-19: 3 riesgos en los que incurre el mandatario al regresar a la Casa Blanca sin haberse curado completamente del covid-19

"¡Me siento mejor de lo que me sentía hace 20 años!", dijo eufórico Donald Trump al salir del hospital después de sólo tres días de tratamiento por covid-19.

Pese a su energía no se puede decir que esté plenamente recuperado y muchos han criticado su rápido retorno a la Casa Blanca, donde sigue con su tratamiento y mejorando, según sus médicos.

"Nadie que sea un líder no haría lo que hice. Y sé que hay un riesgo, un peligro, pero está bien", dijo el lunes al retornar a su residencia.

1.- El peligro para la vida y la salud del mandatario

Aunque Trump fue autorizado para abandonar el centro de salud donde estaba recluido, su médico tratante, el doctor Sean P. Conley, había reconocido el mismo lunes que el mandatario aún no estaba fuera de peligro .

"Este no es un medicamento que usualmente le daría en la fase leve de la enfermedad", señala Gallagher.

2.- Un peligro para la salud de otros

Muchos especialistas no dudaron en calificar el paseo como "irresponsable" por cuanto, al tratarse de un vehículo sellado, el mandatario podía estar exponiendo de forma innecesaria a un contagio a los agentes secretos que le acompañaron.

Hasta este martes, Estados Unidos seguía siendo el país con mayor número de infectados (más de 7.400.000) y de muertes (más de 210.000) en el mundo. Sin embargo, en su mensaje al país Trump dijo que no había que temer a la enfermedad y que, incluso, se sentía mejor que hace 20 años.

3.- El riesgo (y la oportunidad) para su campaña electoral

Esta idea, sin embargo, no llegó lejos.

En sus mensajes tras recibir el alta, Trump no hizo mención alguna al resto de estadounidenses afectados por la enfermedad, ni siquiera a aquellos que trabajan en la Casa Blanca; y, en lugar de destacar los peligros de la enfermedad, transmitió la imagen de que no es nada que deba preocupar demasiado.

"Parece su equipo de campaña no discutió la idea con su candidato. Tú esperarías que alguien que ha pasado por una crisis de salud grave hubiera tenido una suerte de despertar, que encontrara algo religioso en esto, pero él parece incapaz de hacerlo", dijo Brendan Buck, quien fue asesor del expresidente del Congreso Paul Ryan, a The New York Times.