Alexei Navalny | "Sentí que era el fin": el líder opositor ruso le cuenta a la BBC los efectos de su envenenamiento con Novichok

"No duele para nada, no es como un ataque de pánico o algún tipo de malestar. Al principio sabes que algo anda mal, y luego realmente tu único pensamiento es: 'Y a está , voy a morir '".

"Envenenado, sin duda"

"Putin está detrás"

"No sé cómo se desarrollarán los eventos, no voy a correr riesgos. Tengo mi causa, tengo mi país", dijo, antes de agregar que no tiene sentido pensar en eventos que no puede controlar.