La limpiadora que accidentalmente le ganó las elecciones al candidato de Putin, que además era su patrón

Contra todo pronóstico, no solo ganó, sino que obtuvo una aplastante mayoría y ahora se ha convertido en la alcaldesa de este pequeño distrito.

El pueblo de Povalikhino no se siente realmente como un lugar de cambio político. Es el centro de un grupo de pequeñas poblaciones del óblast de Kostromá.

No hay gas en el distrito y todos utilizan leña para calentarse .

Una sorpresa

El resultado también tomó por sorpresa a Udgodskaya, quien admitió que no había hecho campaña y no esperaba ganar.

El exalcalde Nikolai Loktev dijo que no le importa perder, aunque durante la entrevista se mostró tenso.

"De hecho, también les pregunté a otras personas, pero lo rechazaron. Si hubiera habido otras opciones, no se lo habría pedido . Pero no veo nada especial o inusual en su victoria. Bien hecho por ella. Estoy agradecido de que se haya postulado y si la gente la respaldó, que así sea".

No obstante, él se postuló como representante de Rusia Unida , que domina el sistema político ruso.

Mantiene la compostura, y responde con frases cortas y articuladas a las preguntas de los periodistas: "Me siento bien, normal. Al principio estaba un poco confundida, pero ahora estoy bien. Aquí está mi certificado de alcalde".

"No, rechazar el puesto no era una opción, nadie tuvo que persuadirme para que lo aceptara. Fue mi decisión. Si la gente me elige, trabajaré para ellos ", dijo.