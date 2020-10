Trump vs Biden | El "cinturón industrial" al que ambos candidatos tienen que convencer para ganar la Casa Blanca

"Quién va a pagar por eso… si aquí no tienen trabajo ", dice Tom con los brazos encogidos mientras trata de volver a arrancar su vespa.

Todo el mundo aquí conoce la historia de la planta de Kimberly aunque no la viviera. Pero es un episodio que podría contarse de cualquier país del mundo y que, en Estados Unidos, marca a los territorios del llamado "cinturón industrial" o "de óxido" , cruciales para determinar quién saldrá triunfante estas elecciones.

Hablamos de Wisconsin, pero también de Pensilvania y Michigan, tres estados que no habían votado por un candidato republicano desde los años 80 y que en 2016 se voltearon por sorpresa, abriéndole las puertas de la Casa Blanca a Donald Trump.

Batalla de carteles

" Keep America First ! ", se lee en los numerosos carteles que sobresalen a ambos lados de la vía, y que contrastan con el verde y amarillo de los vastos campos en los que han sido colocados.

"Keep America First", o "Estados Unidos, primero", uno de los eslóganes de campaña del presidente.

Es dueña de una pequeña fundición y taller de maquinaria y allí, en "the Melron Corporation", es donde recibe a BBC Mundo tras haber acaparado todas las miradas a nivel nacional con su discurso en la Convención Nacional Republicana el pasado agosto.

"Esto, antes, no se podría considerar parte del cinturón industrial —reflexiona—, pero desde hace años supongo que sí, hay mucha industria aquí".

El llamado "cinturón industrial" o "de óxido" (una traducción del inglés Manufacturing Belt o Rust Belt ) no es una zona geográfica delimitada, sino más bien un concepto popularizado por la política y los medios de comunicación; un apodo que suele referirse a la cuna de las industrias manufactureras en el país, de glorioso pasado e incierto futuro.

El apoyo de este grupo demográfico al partido azul se consideraba tal que la entonces candidata demócrata a la presidencia, Hillary Clinton, no llegó a visitar el estado de Wisconsin durante su campaña.

Debbie Flood, en "The Melron Corporation".

Su rostro no deja de sonreír durante el tour por la planta, mientras va explicando cada pequeño detalle de su producción y saluda a sus trabajadores en sus diferentes puestos, todos ellos ataviados con mascarilla y algo más tímidos con la prensa.

En su discurso en la Convención, se presentó como dueña de "una de las pocas empresas que quedan en Estados Unidos que hacen sus productos desde principio a fin bajo el mismo techo". Es decir: Made in America 100% .

"Al principio, estaba aterrada… Todo el mundo me apoyó mucho, la respuesta fue sobrecogedora. Nuestra página web colapsó en minutos", destaca.

No obstante, no todo fueron alabanzas. Flood también cuenta que algunas personas cercanas le llamaron para recriminarle su apoyo a Trump, muestra de la preocupante división social en el país, que ha llevado a familias a vetar discusiones de política en casa, a vecinos y amigos a dejar de hablarse.

El contacto de BBC Mundo con Flood pasó por varias etapas y entre ellas se incluye un correo de la propia campaña de Trump, que estuvo presente en la primera entrevista telefónica entre este medio y la empresaria, asegurándose de que la conversación no se desviara del ángulo empresarial.

Durante la visita, sin embargo, la situación fue radicalmente distinta y Flood no solo abrió las puertas de su "casa", orgullosa de lo que ha conseguido su empresa —que llegó a perder en los años 2000 casi el 50 % de su negocio por China—; también se pronunció sobre otros temas alejados de su profesión.

"Mi apoyo al presidente Trump y los republicanos no tiene nada que ver con sus personalidades", explica en un correo posterior a la visita, tras haber reflexionado sobre algunas de las preguntas que le hizo BBC Mundo.

"Me fijo en las decisiones políticas, en general, y apoyo lo que creo que es bueno para mi empresa y mis trabajadores, mi familia y el país", ahonda.

Al ritmo de de Céline Dion y el tradicional "We are the champions", cientos de personas con vistosos atuendos en honor al presidente celebraban el trumpismo, entendido como la defensa de la "ley y el orden", de la Segunda Enmienda (poseer y portar armas) o la lucha contra el aborto.