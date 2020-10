10 latinos menores de 30 años que inspiran a Estados Unidos destacados por BBC Mundo

Me identifico como latino, negro y transgénero. Son tres etiquetas que me convierten en una especie de objetivo para la discriminación. Pero, como sabemos, no voy a cambiar el color de mi piel y no elegí ser transgénero.

Soy un defensor de los derechos de las personas transgénero desde que tenía 12 años, cuando le conté a mi familia sobre mi identidad. Ellos me aceptaron con los brazos abiertos.

Ser aceptado es una de las mejores cosas que me han pasado. Me dio la oportunidad de usar mi voz para iluminar la experiencia de otras personas LGBTQ+ a través de organizaciones como Human Rights Campaign y The GenderCool Project..

Trabajo en proyectos educativos en las escuelas y recientemente he participado en eventos para promover la importancia de votar por representantes que defiendan nuestros derechos.

Yo me acepto como soy. Me acepto como transgénero, me acepto como latino, me acepto como negro.

Me gustaría algún día ser médico. Siento que ser médico y transgénero es una forma de mostrar que la comunidad LGBTQ+ es capaz de hacer lo mismo que hacen todas las personas, porque nuestra identidad de género es solo una parte de lo que somos como personas.