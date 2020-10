Coronavirus: el país que ya atraviesa una "tercera ola" de covid-19

Mientras numerosos países enfrentan la temida "segunda ola" de casos de coronavirus, y todavía hay lugares que no superan la primera, Irán ya está contando los muertos de una tercera oleada.

Teherán "cerrada"

"Si no se realiza una intervención seria, esta subida no declinará y las condiciones pueden mantenerla así", agregó Zali, según declaraciones recogidas por BBC Persa.

"Las regulaciones sobre el corona deben ser soberanas y vinculantes. Hace tiempo que les he dicho al estimado presidente y a los funcionarios que deben hacerse cumplir", dijo también Jamenei, según su cuenta de Twitter.

El presidente Hassan Rouhani, por su parte, ya había declarado la semana pasada que cualquier persona que oculte una infección por covid-19 y no se ponga en cuarentena durante 14 días debería enfrentar "el mayor castigo".

Predicciones sombrías

Las autoridades han amenazado con sancionar a quienes no cumplan con las regulaciones.

"Algunas decisiones no fueron tomadas por los expertos, como la reapertura de escuelas o el anuncio de protocolos que la gente no estaba obligada a seguir", dijo Mohammad Reza Zafarghandi, en declaraciones recogidas por el diario The Guardian.