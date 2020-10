Judith Collins, la líder opositora que busca imponerse a Jacinda Ardern en las elecciones de Nueva Zelanda

Las elecciones que se celebran este sábado en Nueva Zelanda no podrían tener a dos rivales más antagónicas.

"Sobreviviente política"

"Nunca ha ocultado su deseo de ser una buena diputada, de marcar la diferencia, de estar en el poder y de ascender a la cima de la escala política", escribió Jennifer Curtin, profesora de Política en la Universidad de Auckland, en un artículo en The Conversation .

Pero eso es algo que no intimida a Collins.

"No me dejo intimidar fácilmente", dijo la líder conservadora con respecto al reconocimiento global de su rival, según recogió el diario británico The Guardian.