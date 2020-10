Guerra de audiencias Trump vs Biden: 3 momentos que marcaron la inusual noche de foros simultáneos de los dos candidatos presidenciales

Y cada uno de los programas no pudo ser más diferente: la calma frente a la tormenta, la parsimonia frente al ímpetu, la discusión moderada frente a las interrupciones y los tonos subidos.

1. Trump y QAnon

Cuando Guthrie le preguntó a Trump el jueves por la noche si rechazaría al grupo, el mandatario respondió que no sabía "nada sobre QAnon".

"Me lo dijiste, pero lo que me dijiste no necesariamente lo convierte en un hecho. Odio decir eso", respondió Trump.