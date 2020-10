Trump vs Biden: qué es la supresión del voto y por qué es un problema en Estados Unidos (especialmente en estas elecciones)

La participación electoral en Estados Unidos no suele ser muy alta.

Y no todo el abstencionismo es elegido o deseado.

¿Todos iguales?

La supresión del voto no es una novedad en Estados Unidos; de hecho, ha sido parte de su historia desde las primeras elecciones, en las que solo podían votar hombres blancos mayores de 21 años que fueran propietarios de tierras .

Pero el voto se veía entonces como un privilegio, no como un derecho.

Avances y retrocesos

En 2013, la sección de la ley que colocaba a ciertos estados bajo supervisión federal fue revocada por la Corte Suprema, que consideró que ese monitoreo para evitar la discriminación hacia ciertas comunidades ya no era necesario.

"Deshacerse de la autorización previa cuando ha funcionado y sigue funcionando para detener los cambios discriminatorios es como deshacerse del paraguas en una tormenta porque no te estás mojando ".

Vía libre a los estados

Largas esperas

"Hay que valorar lo difícil que es llegar al centro de votación, lo fácil o no que es votar una vez allí y cuánto tiempo te tocará esperar. Todo esto beneficia a gente como yo, que soy blanco y vivo en un buen barrio. La principal desventaja la tienen comunidades de color y de clase trabajadora ", sostiene.

Las largas filas también afectan desproporcionadamente a los trabajadores asalariados a quienes no se les paga por el tiempo que destinan a votar.

Andrea Hailey, directora ejecutiva de Vote.org, una organización sin ánimo de lucro que ayuda a la gente a registrarse para votar, le dijo a la BBC que está especialmente preocupada por las filas en estas elecciones, no solo por el cierre de centros de votación sino porque la pandemia ha llevado a que haya menos trabajadores en las mesas electorales .

Documentos de identidad

Algunos aceptan una declaración jurada si no hay documento de identidad, pero un puñado de estados como Wisconsin, Texas, Kansas, Indiana, Tennessee, Misuri y Georgia no.

Pero otros alegan que los temores de que haya fraude electoral con el voto presencial son exagerados y no deberían pesar más que el perjuicio causado por privar de su derecho a los pobres, los sin casa o los discapacitados, que quizá no conduzcan o no tengan una dirección permanente.