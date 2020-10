Muhammad Yunus, nobel de la Paz: "La covid es nuestra gran oportunidad para crear un mundo más justo"

La pandemia ha frenado la maquinaria económica y ha surgido una enorme cantidad de acciones e iniciativas para volver a la situación prepandémica, a la economía de antes . No nos gusta lo que está pasando y nos sentimos ansiosos por volver. Pero la pregunta es: ¿por qué estamos tan deseosos de regresar a esa economía? Yo no quisiera volver a ella.

Piénsalo como si se tratara de un software: primero decides a dónde quieres ir, qué quieres lograr, y luego diseñas el sistema, no al revés. El problema es que seguimos diciéndonos a nosotros mismos que es el sistema económico que tenemos ahora es el mejor posible, pero no es así.

Es como una persona obesa ganando cada vez más peso, a sabiendas de que debe ponerse a dieta y hacer ejercicio, pero prefiere no hacerlo y su salud se va resintiendo. Nosotros también sabemos lo que tenemos que hacer, pero no lo hacemos.

¡Pues que no tiene ningún sentido! En primer lugar, yo diría que no veníamos de una situación "normal" —¿es normal la destrucción del planeta?— es una situación anormal. Nuestra "casa" se está quemando y no tenemos dónde refugiarnos, eso no puede ser normal. Y tenemos un sistema financiero que distribuye la riqueza en manos de unos pocos y que se basa en que cuanto más tenemos, más queremos.