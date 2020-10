Trump y China: qué se sabe de la cuenta bancaria del presidente que reveló el New York Times (y por qué se burlan en el país asiático)

Aunque por años la prensa estadounidense ha cuestionado a Donald Trump por supuestamente no pagar impuestos, este miércoles The New York Times (NYT) reveló que entre 2013 y 2015 el actual mandatario pagó US$188.561 en impuestos… en China.