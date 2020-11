Elecciones en EE.UU.: cómo fue la polémica elección de Gore vs. Bush de 2000, resuelta en la Corte Suprema (y por qué hace eco en 2020)

"Bueno, tendremos que ver qué pasa. Saben, me he quejado mucho de las boletas, son un desastre", dijo el mes pasado en la Casa Blanca, unos días después de haber afirmado que la elección podría resolverse en los tribunales.

"Creo que esto terminará en la Corte Suprema y creo que es muy importante que tengamos nueve jue c es ", expresó el presidente cuando aún no se había elegido a la nueva integrante que el Senado confirmó este mes.

Si el resultado no es claro la noche del 3 de noviembre, se incrementa la posibilidad de que pasen muchas horas, o incluso días, antes de conocer al ganador.

Florida, una llave a la Casa Blanca

Aunque el vicepresidente tenía ventaja en las encuestas a nivel nacional, la elección no estaba decidida. Así que Florida era un campo de batalla crucial , recuerda Callie Shell, quien era la fotógrafa oficial de la campaña de Gore.

"El último mitin que hicimos fue el 7 de noviembre a las 2:30 a.m. en Florida, por lo que es un poco loco que el último mitin fuera en Florida y el final de las elecciones se definiera en Florida", relata Shell al programa The History Hour de la BBC.

El inicio del conflicto

"Devastado"

Pero algo pasó: "Uno de sus auxiliares recibió un mensaje de texto del jefe de campaña que decía 'no permit a n que Gore suba al escenario. Esto no ha terminado' ", relata la fotógrafa.

"Solo recuerdo que estaba un poco en estado de shock . Solo mirando y luego hubo una erupción de emoción. Sabes, es como '¿estás bromeando? Aún no ha terminado' y dijo que tenía que devolver la llamada [a Bush]".

"Bien o mal, podías escuchar su conversación y sabes que Bush decía '¡No, se acabó!', y Gore decía 'bueno, no es así'. Y los dos estaban siendo bastante arrogantes hasta que colgaron y luego hubo una mínima pausa y entonces Gore se echó a reír", relata.

Los "chads" y las boletas "mariposa"

A diferencia de muchos países, en Estados Unidos a lo largo de la historia no ha existido una única forma de emitir el voto en las elecciones presidenciales.

Lo que ocurría era inédito, pues no había un ganador a la mañana siguiente.

En muchos distritos, los funcionaros electorales detectaron que las máquinas tenían problemas de conteo ya que la tarjeta no estaba completamente perforada.

La batalla en las calles y en los tribunales

Y es que el equipo legal de Gore promovió activamente el recuento manual de los "chads". Determinar un criterio uniforme de recuento no era claro: ¿sería válida solo una perforación completa?, ¿o una parcial?, ¿o una marca, aunque no tuviera perforación ni parcial ni completa?

"Había una especie de desconfianza de la comunidad. Y esa desconfianza tiene una larga historia entre los cubanos de Miami desde los años 60. Muchos recuerdan la llamada traición de Kennedy, un demócrata, cuando no apoyó la invasión de la Bahía de Cochinos en Cuba", explica Duany.

" Hubo un resultado inesperado, sin precedentes. Finalmente se decidió por 537 votos y el sistema electoral de aquel momento no estaba preparado para una elección tan disputada", dice Duany.

Ante un escenario muy complejo, tres jueces del panel de recuento -dos de ellos conservadores- decidieron que no habría más recuento ante las condiciones de seguridad y la falta de tiempo para lograrlo.

"Todos los abogados estaban hablando por teléfono y recuerdo a Gore que dijo '¿Se acabó verdad? No hay algo que podamos hacer'. Y dijeron 'no, se acabó'. Dijo, 'bueno, no hay nada más que podamos hacer. Todos deberíamos irnos a la cama'", relata.