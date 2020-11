"Esa noche de horror no tiene límites": el chileno que sobrevivió a la masacre del club Bataclan en París hace 5 años

No estaba seguro de si venían del Stade de France o de mi barrio, y, si bien captaron mi atención, no los encontré particularmente extraordinarios.

"Era una mezcla de sentimientos muy rara. Sentía dolor porque ya me había hecho a la idea de que iba a morir, de que iba a dejar de existir. También estaba desalentado, me decía a mí mismo: ' Joder ¡qué corta es la vida! '. Quería tener hijos, una esposa... pero estaba allí solo. Creo que es una sensación bastante seca. Me sentía verdaderamente solo y nulo", le cuenta Fritz Goeppinger, quien tiene hoy 28 años y es fotógrafo, a BBC Mundo.

2 horas y media de horror

"Je suis chilien"

"Permanecimos dignos, fuertes y muy unidos"

"No creo que el solo hecho de que haya respondido que soy chileno me salvara la vida. Dije eso porque, administrativamente y mentalmente, era chileno en ese momento".

El juicio

Un ataque que "transformó" Francia

Una nueva etapa

"Todavía pienso en ese día casi con la misma frecuencia que antes, salvo que antes me dolía y me hacía sufrir. Hoy ya no es así. He logrado analizar, deconstruir y construir nuevos recuerdos sobre eso, particularmente con otros exrehenes del Bataclan", dice.