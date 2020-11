Trump vs Biden: puede el presidente impugnar el resultado y otras preguntas sobre qué pasa ahora en la elección de EE.UU.

¿Tiene Donald Trump derecho a impugnar los resultados?

¿Qué pasa si hay un empate?

¿Qué influencia tiene el voto popular en la forma en que vota el Colegio Electoral?

Los presidentes estadounidenses no se eligen por el voto popular nacional, sino por el número de estados que ganaron.

Casi todo el mundo está harto de esta tontería del "colegio electoral". ¿Es tan difícil simplemente hacer que las elecciones estadounidenses sean por una mayoría de votos y deshacerse del colegio?

¿Quiénes son los miembros del colegio electoral, cómo se eligen y cuánto tiempo desempeñan el cargo?

Pero recordemos que su voto lo define el ganador del voto popular en el estado al que representen, no su afiliación política.

¿Quién decidirá la presidencia si no hay un ganador definitivo a través del Colegio Electoral?

Si no hay un ganador definitivo en el colegio electoral, significaría que ha habido un empate en el resultado general (mencionado anteriormente) o que los desafíos legales en curso en los estados en disputa no se han resuelto, por lo que sus electores no pueden ser elegidos.