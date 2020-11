Elecciones en EE.UU.: “Trump intenta desacreditar la democracia para seguir en el poder”

El riesgo en este momento no es que de alguna manera Trump pueda llevar uno de estos casos judiciales hasta la Corte Suprema que luego le de un segundo mandato. Eso me parece muy, muy poco probable.

Como dije, no creo que vaya a tener éxito. Pero decir que no va a tener éxito no significa que sus acciones no tengan consecuencias.