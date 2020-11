Joe Biden: el "muro azul" que el candidato demócrata consiguió reconstruir para ganar la presidencia de Estados Unidos

"Ladrillo a ladrillo"

Su mensaje fue exitoso entonces —especialmente frente a una contrincante, Hillary Clinton, que ni siquiera llegó a pasar por alguna de estas regiones— y Trump lo repitió una y otra vez en sus visitas durante esta campaña, pero esta vez no funcionó.

"Pese a que Trump ganó esos tres estados, no lo hizo por una gran mayoría en ninguno de ellos y rápidamente cayó en desgracia entre el público, que ha desaprobado su trabajo de forma consistente", subrayaba Barry Burden, director del Centro de Investigación de Elecciones de la Universidad Wisconsin-Madison, tras los últimos datos de su encuesta en esos tres estados en septiembre, que ya le daba una sólida ventaja al presidente electo.

"Va a ser aquí"

Habitualmente, los candidatos presidenciales —más a menudo los demócratas— se ven absorbidos por el intento de conquistar un gran mapa electoral, recordaba en un artículo esta semana la periodista de The New York Times (NYT) Lisa Lerer.

Pero eso no pareció ocurrir con Joe Biden, que mantuvo en el centro de su discurso y su campaña a los estados del "corazón industrial" , insistiendo en su historia de familia trabajadora y clase media en Pensilvania y en la importancia de los ciudadanos de esta vapuleada región.

En total, Biden gastó US$57,8 millones en anuncios de campaña en Texas y Arizona, y casi tres veces más en Michigan, Pensilvania y Wisconsin: US$169,2 millones, informaba The New York Times.

En sus mítines en medio de la pandemia, caracterizados por asistentes en automóviles y bocinazos en lugar de aplausos, Biden solía destacar el poder de los sindicatos y de la clase trabajadora , "la que había construido este país. No Wall Street". También se solía despedir con un mensaje para las tropas estadounidenses, de las que su hijo mayor Beau, fallecido por un cáncer cerebral, formó parte.

Los demócratas eran conscientes de que tenían que convencer a aquellos votantes que no salieron a apoyar a Hillary Clinton hace cuatro años y uno de los objetivos de Biden era aumentar la participación en áreas urbanas y suburbios en estos estados cruciales para contrarrestar el amplio respaldo de Trump en zonas rurales.

Sin duda alguna, Biden se vio beneficiado por el rechazo de algunos grupos al presidente, especialmente mujeres con educación superior, reflejan los datos difundidos por Edison/Reuters. Según las encuestas a pie de urna, el 67% de los votantes de Biden dijeron que lo hacían en rechazo al presidente, no en apoyo al demócrata.

Una realidad compleja

Bajo el gobierno de Donald Trump, el crecimiento del empleo manufacturero se aceleró en el país en sus primeros tres años en la Casa Blanca, sumando casi 500.000 puestos, pero los grandes beneficiados no fueron los núcleos tradicionales, sino los polos de manufactura más avanzada, dejando entrever la difícil tarea de "devolver la grandeza" a este sector en un mundo cambiado por la globalización.

"Hoy, algunos celebran, creen que hemos logrado devolver a Estados Unidos a la buena senda; otros lo repudian, Trump hizo grandes logros económicos y creen que ahora va a ir peor; y unos pocos sentimos una suerte de conflicto, porque no nos gusta Trump pero no queremos socialismo", me decía el sábado Karen, una ciudadana de unos 60 años de Milwaukee, tras recibir la noticia de la victoria de Biden.