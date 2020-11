Joe Biden: qué significa su victoria en las elecciones en EE.UU. para el resto del mundo

No todo son ventajas en la derrota de Trump

Pero algunos analistas sugieren que los dirigentes chinos podrían encontrarse ahora secretamente decepcionados. No porque tengan ninguna inclinación por Trump, sino porque su permanencia otros cuatro años en la Casa Blanca aleja la tentadora perspectiva de un premio mayor.

Fue un mensaje repetido en China por los boletines de televisión, controlados por el Partido Comunista. Se centraron no en la elección, sino en las protestas, el rencor y el aumento en los contagios de coronavirus que ocurrían al mismo tiempo.

Las dos Coreas: los cálculos de Kim Jong-un ante la llegada del "perro rabioso" Biden

Puede que Kim quiera captar la atención de Washington con un retorno a los ensayos con misiles de largo alcance, pero no buscará elevar la tensión hasta el punto de que su ya empobrecido estado sea golpeado por nuevas sanciones.

Corea del Sur ya ha advertido al Norte para que no siga la senda de la provocación. Seúl ha sufrido a veces para manejar a Trump, pero el presidente Moon desea poner fin a la guerra de 70 años en la Península de Corea y ha elogiado a su homólogo estadounidense por haber tenido el "coraje" de verse con Kim.

Rusia: entre las diferencias de Putin con Biden y la expectativa de un gobierno más previsible

Y el Kremlin también tiene buena memoria. En 2011, el entonces vicepresidente Biden dijo que si él fuera Putin no se presentaría a la reelección como presidente porque sería malo para su país y para él mismo. Putin no habrá olvidado eso.

Biden y Putin no forman una pareja ideal en el cielo de la geopolítica. Moscú teme que la presidencia de Biden signifique más presión y mas sanciones. Con un demócrata en la Casa Blanca, ¿puede haber llegado la hora de pagar la supuesta injerencia rusa en las elecciones de 2016?

Un diario ruso afirmó recientemente que con Trump, las relaciones entre Estados Unidos y Rusia habían caído hasta "el fondo del mar". Pero presentó a Biden como una draga que iba a "perforar aún más profundo". No es una sorpresa que Moscú tenga esa sensación de hundimiento.

Moscú querrá pasar página de la era Trump e intentar construir una relación que funcione con el nuevo equipo en la Casa Blanca. No hay garantías de éxito.

Alemania: la esperanza del retorno a unas relaciones amistosas con un aliado clave

Ministros alemanes han criticado los llamamientos de Trump a que se detuviera el recuento de votos y sus acusaciones no probadas de fraude electoral. La titular de Defensa, Annegret Kramp-Karrenbauer, describió la situación como "explosiva".

Se tiene la certeza de que hay algunas diferencias políticas principales entre Berlín y Washington que no van a desaparecer con la llegada de Biden a la Casa Blanca, pero Berlín ansía el momento en el que poder volver a colaborar con un presidente que sí valore la cooperación multilateral.

Irán: la esperanza de una vuelta a a negociación

La elección de Biden facilita mucho la participación en una negociaciones con Estados Unidos. El presidente electo no tiene el mismo bagaje. Ha dicho que quiere recurrir a la diplomacia y regresar al acuerdo nuclear con Irán.

Pero los partidarios de la línea dura en Irán no volverán fácilmente a la mesa de negociación.

Mientras los estadounidenses se encaminaban a las urnas el 3 de noviembre, el líder supremo aseguró que la elección "no tendría ningún efecto" en las políticas de Teherán. "Irán sigue una política sensible y calculada que no puede verse afectada por los cambios o por las personalidades en Washington".