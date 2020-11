El estremecedor relato a la BBC de un traficante de personas sobre cómo funciona su negocio ilegal

Y todavía no se han encontrado sus restos.

Al menos cuatro de los hombres que iban en la embarcación -incluyendo a Shafiullah- fueron enviados por un contrabandista en particular, quien accedió a hablar con la BBC bajo condición de anonimato.

Riesgo y culpa

"Duele cuando sus familiares me preguntan qué pasó. Dos de los cuerpos del barco fueron recuperados, mientras que otros dos permanecen desaparecidos", señaló el contrabandista.

Pero, aunque expresó su pesar por las muertes, no admitió ninguna responsabilidad sobre lo ocurrido.

"Me disculpé varias veces con las familias. He estado en contacto con ellas de forma regular. Pero las familias saben que yo no quería que pasara esto", dijo.