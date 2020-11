California: el estado más poblado de EE.UU. entra en toque de queda por el aumento de casos de covid-19

¿Qué sucede en California?

Las últimas medidas no son tan estrictas como las restricciones impuestas entre marzo y mayo, cuando se prohibieron todos los viajes y negocios no esenciales.

"El virus se está propagando a un ritmo que no habíamos visto desde el comienzo de esta pandemia, y los próximos días y semanas serán fundamentales para detener el aumento", dijo el gobernador Gavin Newsom.

Viajar en Acción de Gracias

El CDC ha recomendado que los estadounidenses "consideren" evitar los viajes y reuniones de Acción de Gracias. No es una prohibición, pero sí un llamado a evitarlo.

Pero el viernes, el presidente Donald Trump retuiteó las palabras del congresista republicano Jim Jordan: "No encierres el país. No impongas toques de queda. No cierres escuelas. Deja que los estadounidenses decidan por sí mismos. Y celebra el Día de Acción de Gracias".