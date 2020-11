Elecciones en EE.UU.: Trump autoriza el comienzo de la transición hacia el nuevo gobierno de Biden

"(Pensando) en el mejor interés de nuestro país, estoy recomendando que Emily y su equipo hagan lo que necesite ser hecho en relación con los protocolos iniciales y le he dicho a mi equipo que haga lo mismo", escribió el mandatario.

El mandatario aún no ha concecido formalmente ni reconocido la derrota en las elecciones del 3 de noviembre.

"Nunca fui presionada"

"He dedicado gran parte de mi vida adulta al servicio público y siempre me he esforzado por hacer lo correcto. Por favor, sepa que llegué a mi decisión de forma independiente tomando en cuenta la legislación y los datos disponibles.