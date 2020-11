Así funciona el gobierno de Sanna Marin en Finlandia, una coalición liderada sólo por mujeres

Ella no está de humor para una charla trivial, pero ¿quién estaría de buen humor en su primera semana de regreso al trabajo después de su luna de miel?

El breve descanso en un lugar no revelado siguió a una boda sorpresa en agosto, organizada rápidamente en el contexto de una pandemia mundial, con el padre de su hija pequeña.

"No preparo lo que les digo", dice Sanna Marin mientras se acerca a ellos, con su guardaespaldas caminando detrás.

"Me preguntarán cualquier cosa y les responderé con sinceridad".

"No. Quieren saber sobre asuntos importantes, tenemos mucho que hacer", responde con firmeza. "Quizás pregunten al final".

El guitarrista Tom Morello de Rage Against the Machine publicó una foto de la coalición en su página de Instagram, mostrando a Sanna Marin como fan de su banda de rock estadounidense. Ella confirmó el sentimiento dándole "me gusta" a su publicación.