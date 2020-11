La "doble circulación" de China, la estrategia de Xi Jinping para proteger al país de "los vientos en contra" del exterior

No obstante, lo publicado hasta ahora y los análisis de los observadores de la actualidad china ofrecen algunas pistas.

Una idea no tan nueva

"No es una nueva estrategia del todo, pues se basa en ideas y acciones que China ha estado tomando en su estrategia de globalización", subraya a BBC Mundo Roselyn Hsueh, autora de China's Regulatory State: a New Strategy for Globalization("El Estado regulador de China: una nueva estrategia para la globalización").