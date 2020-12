La remota isla a la que Bangladesh está trasladando a los refugiados rohingya "en contra de su voluntad"

Pero refugiados rohingya en Bangladesh le dijeron a la BBC en octubre que no querían ser reubicados en esa isla.

La ONG Human Rights Watch dijo que había entrevistado a 12 familias cuyos nombres figuraban en las listas para ser transportados pero que no se habían ofrecido como voluntarios para ir.

Naciones Unidas, por su parte, aseguró que se había proporcionado una "información limitada" sobre las reubicaciones y que la institución no estaba involucrada en el proceso.

El ministro de Relaciones Exteriores de Bangladesh, Abdul Momen, aseguró que el gobierno "no estaba llevando a nadie a Bhasan Char por la fuerza".

La diversidad étnica de Myanmar

Limitado acceso

"Nos han traído aquí por la fuerza. Hace tres días, cuando supe que mi familia está en la lista, me escapé del edificio, pero ayer me atraparon y me han traído aquí", le dijo a Reuters el pasado jueves un hombre de 31 años, entre lágrimas, mientras subía a un autobús desde Cox's Bazar.