Nigeria: más de 300 estudiantes desaparecidos tras un ataque armado a una escuela

No está confirmado cuántos permanecen secuestrados y cuántos consiguieron huir durante el ataque.

"Escuela desierta"

"Uno de los atacantes me golpeó repetidamente cuando no pude seguir el ritmo del resto del grupo. Me quedé atrás y ahí tuve la oportunidad de escapar".