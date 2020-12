Piotr Cywiński, el historiador polaco que se ofrece a pasar un mes en prisión en Nigeria a cambio de que liberen a un niño preso por blasfemia

Fuente de la imagen, The Auschwitz-Birkenau State Museum

"No me puedo quedar indiferente ante esta vergonzosa sentencia para la humanidad", escribió en una carta Piotr Cywiński, director del monumento en memoria de las víctimas de Auschwitz, en Polonia.

Desde hace 14 años, Cywiński ha sido el director del museo estatal de Auschwitz-Birkenau y no es usual que esa organización se pronuncie sobre casos de este tipo.

Pero en esta ocasión, la misiva firmada por Cywiński, que se hizo pública el 25 de septiembre en la cuenta de Twitter del museo, no sólo pide el indulto, sino que hace un ofrecimiento:

"Si resulta que las palabras de este niño requieren absolutamente 120 meses de prisión, e incluso usted no puede cambiar eso, sugiero que en lugar del niño, 120 adultos voluntarios de todo el mundo , reunidos por nosotros - yo personalmente entre ellos - sirvan, cada uno, un mes en una prisión nigeriana".

"Ni quiero saber"

"Yo ni quiero saber qué dijo porque cuando tienes 13 años dices cosas que no son correctas".

"Todos tuvimos 13 años y podemos recordar que hicimos cosas que no eran las más inteligentes en su momento".

"El punto no es qué dijo exactamente", señala. " No hay nada que un niño de 13 años pueda decir que conlleve a una sentencia de 10 años".

Y así lo reflexiona en la misiva: "Independientemente de lo que dijo, no se le puede tratar como plenamente consciente y responsable, dada su edad".

Más de 300 voluntarios

"Hoy en día cuando quieres hacer algo, cada vez más le damos clic a algo: 'Me gusta', 'No me gusta', 'Compartir', en las redes sociales, retuiteamos. Como máximo firmamos una petición online".