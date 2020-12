El hombre que recibió descargas eléctricas durante una "terapia de conversión gay" y exige que le pidan perdón

Chris, quien prefiere no revelar su nombre real, acudió a su médico de cabecera en la década de los 70, cuando se dio cuenta de que era gay a sus veintitantos y le pidió consejo.

"Una fuerte descarga eléctrica"

La homosexualidad no fue despenalizada en Inglaterra hasta 1967 y en la década de los 70 todavía era profundamente desaprobada por la sociedad en general.

Al recordar las sesiones, Chris dijo: "Me sentaban en una habitación, con una pantalla de proyección y fotografías para que las mirara. Me colocaban un electrodo en el tobillo y la muñeca".

"Aparecía una foto de un hombre, y si no eras lo suficientemente rápido para pasar a la siguiente imagen, recibías una fuerte descarga eléctrica . Luego aparecían fotos de mujeres, sin ninguna consecuencia".

"Fuimos juntos a ver a gente de la universidad y eso no la asustó. Nos dijeron que yo sería perfectamente 'normal' luego del tratamiento".

"En este país es ilegal entrenar a un perro usando descargas eléctricas, pero no es ilegal usar descargas eléctricas en un hombre gay", dice Chris.

Pero no fue así. El tratamiento no lo "curó" ni hizo que su sexualidad cambiara. Pese a ello, la pareja se casó y todavía sigue junta. Chris dice que no podría haber encontrado una "mejor amiga".