¿Es un solo Estado la solución al conflicto palestino-israelí?

¿Los mismos derechos?

Arabia Saudita, otras monarquías del Golfo y Egipto han indicado que apoyar la creación de un Estado palestino, que conviva junto al de Israel, no es una prioridad y que, además, no lo ven posible.

"Ha llegado el momento de abandonar la tradicional solución de los dos Estados y centrarse en el objetivo de iguales derechos para judíos y palestinos", escribió en julio en The New York Times el prestigioso ensayista judío estadounidense Peter Beinart.

Referentes históricos

"Estado de apartheid"

La causa de los derechos

EL CONTEXTO DEL CONFLICTO

La colonización

Los riesgos de la anexión

Si lo hiciera, les daría un fuerte peso electoral . Si no la concede, entonces no sería un Estado democrático.

Yousef Munayyer, director ejecutivo de la U.S. Campaign for Palestinian Rights considera que en la medida que la colonización y el sometimiento de la población palestina es un hecho irreversible, la cuestión no es si debería haber un solo estado, sino constatar que ya existe de hecho.