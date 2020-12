"No tenemos nada que ocultar": la científica estrella de Wuhan invita a la OMS a visitar el laboratorio en el centro de la polémica por el origen del coronavirus

Y nos encontramos con puestos de control en los que hombres no identificados nos dijeron que su trabajo era mantenernos fuera.

Estudio de campo

"Les daré la bienvenida al IVW"

"Me he comunicado dos veces con los expertos de la OMS", escribió, cuando se le preguntó si una investigación podría ayudar a descartar una fuga de laboratorio y poner fin a las especulaciones. "He expresado personal y claramente que les daría la bienvenida a visitar el IVW", dijo.