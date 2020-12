La presentadora de TV asesinada que inspiró a una generación de periodistas mujeres en Afganistán

"Ni siquiera me había sentado cuando escuché los disparos. Mi hermana más joven y yo salimos corriendo a ver qué estaba pasando", le dice Hamad Hillal a la BBC.

Hamad le dijo a su hermana que le quedaba mucho tiempo de vida. Él no quería escuchar hablar de ello, pero ahora recuerda que su hermana tenía razón, siempre la tuvo.

Temía que a los extremistas no les gustaba la idea de verla en la televisión.

El chofer de Malala, Mohammad Tahir, quien fue asesinado en el mismo ataque, la recogía generalmente a las 7:00 am para su programa matutino diario transmitido por Enikaas TV.

Malala era la presentadora del programa matutino, pero ese día no salió al aire.

Hamad todavía está sorprendido de cómo esto pudo suceder en una parte de la ciudad que se conoce como la "zona verde" de Jalalabad. Dice que los asesinos no tenían prisa y abandonaron la escena con calma.

Su casa está ubicada en una calle concurrida, llena de tiendas, no lejos de la oficina provincial del Servicio de Inteligencia afgano y de un puesto de control policial.

Entrevistas desafiantes

"Ella no era solo mi hermana; era una amiga y como una madre para mí. Siempre decía: 'No tengo deseos para mí, vivo para mi familia'", dice Hamad.

"A veces, le decía que no hiciera preguntas serias a ciertos funcionarios, pero ella siempre respondía que era su trabajo interrogarlos".

Malala no tenía miedo de hacer preguntas incómodas.

Shukrollah Passon, director de noticias de Enikaas TV, dice que su muerte es una "gran pérdida" no solo para su familia y amigos, sino también para su audiencia.

"No creo que podamos encontrar un reemplazo para ella. Ella era única. No tenemos a nadie más, y tuvimos que pedirle a un presentador que condujera el programa".

Asesinatos selectivos

No es fácil para mujeres como Malala tener éxito en el trabajo en una sociedad tan profundamente tradicional y patriarcal, especialmente para aquellas que aparecen en la pantalla.

El Comité para la Seguridad de Periodistas Afganos dice que Malala era la única presentadora mujer en la TV en esa zona particularmente conservadora de Afganistán y que después de su muerte, la mayoría de las periodistas mujeres en las provincias del este no se presentaron en sus trabajos.

Farahnaz Forotan (derecha) dice que ya no se siente segura ni siquiera en su propia casa.

"Por primera vez me sentí muy insegura. No me sentí segura ni siquiera en mi propia casa", le dice Farahnaz a la BBC.