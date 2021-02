Cómo es pertenecer a una de las pandillas más peligrosas de Londres

"Si no demuestras lo que vales, te van a pisotear. No puedes ser un bueno para nada".

"Cuchillo, sangre; un par de puntos"

"Me di por vencido"

"Me di por vencido. Así es la vida en este tipo de barrios. No necesitas buscar (un camino), está ahí".

¿Cómo es una unidad de pandillas londinense?

Quiere que todos sepan que es muy agresivo

"Me siento como Superman"

Yusuf nos dice que no quiere lastimar a nadie, pero que no dudaría en apuñalar a alguien si siente que necesita hacerlo.

"La pandilla es como una familia para ellos. No tienes familia, has recurrido a entidades gubernamentales para que se ocupen de ti, nadie se ha preocupado por ti y cuentas con un grupo de hombres que te cuidan, luchan por ti, te dan dinero: es como una familia".

"Les disparan, los apuñalan, la gente muere"

"No me gustan los autos normales ni los autos a alta velocidad, tampoco los que van en sentido contrario, ni los autos negros ni los viejos, ni los autos ruidosos. No me gustan las matrículas que se ven poco fiables".