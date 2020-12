Coronavirus en China: cómo los medios del Estado y la censura reescribieron la historia de la covid-19

Primeros intentos de desviar las culpas

Por todas partes se buscaban culpables. El presidente chino, Xi Jinping, desapareció repentinamente de los medios oficiales a mediados de enero. No se le veía en público y sus fotos habituales en las primeras páginas de publicaciones gubernamentales como el "Diario del Pueblo"dejaron de aparecer. Surgieron especulaciones sobre si estaba intentando evitar ser señalado como culpable.

En los medios chinos y en las redes, las culpas comenzaron a caer sobre las espaldas de los gobernantes locales de Wuhan, la ciudad donde primero se detectó el nuevo coronavirus, y periódicos como el Noticias de Pekín vertían comentarios inusualmente críticos en los que se preguntaban: "¿Por qué Wuhan no le dejó saber al público antes?"

La censura rodea a un doctor

También hay muchos que han escrito en sus mascarillas lo que no pueden publicar en internet. "No soy capaz de entender esto" fue el mensaje que se convirtió en tendencia en Facebook y la red de mensajería WeChat para responder a la muerte del médico.

Periodistas "desaparecidos" que ganaron visibilidad fuera de China

No se supo de él en dos meses, pero entonces reapareció en otro video en el que decía que había estado cooperando con las autoridades y pasando la cuarentena.

No ha vuelto a colgar nada desde entonces, lo que ha llevado a muchos a sospechar que pudo haber sido forzado a publicar este último video.

Los jóvenes se las han arreglado para hacerse oír

Informó de que la plataforma trató de "cortar de raíz la tendencia" al anunciar que no permitiría lo que describió como comentarios "fabricados" de algunos usuarios.

La nueva historia en libros y TV

De la misma manera que ha habido quienes creen que la serie de "The Crown" podría mostrar una versión no del todo auténtica de la historia de la realeza británica, muchos chinos temen que los libros y programas televisivos de la era post-covid no mostrarán fielmente lo que sucedió en Wuhan.