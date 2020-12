El senador republicano que se niega a certificar el triunfo de Biden (y qué pasa el 6 de enero)

Josh Hawley, senador por Misuri, dijo que tenía dudas sobre la integridad de la elección a pesar de que no hay evidencia de fraude.

Pero no se espera que estas objeciones cambien el resultado.

Desde que perdió la elección, Trump ha alegado que hubo un supuesto fraude sistémico, pero no hay evidencias. Todos los esfuerzos legales de los republicanos han sido rechazados por los tribunales.

Hawley afirmó que no puede votar para certificar el resultado "sin subrayar el hecho de que algunos estados, en particular Pensilvania, no siguieron sus propias leyes electorales".