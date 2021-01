Elecciones en EE.UU.: la llamada en la que Trump pide a un funcionario electoral de Georgia que vuelva a "examinar" el resultado en ese estado

¿Qué pasó durante la llamada de Trump?

"Sabes lo que hicieron y no lo estás denunciando. Eso es un delito. No puedes permitir que eso suceda. Es un gran riesgo para ti y para Ryan, tu abogado", dice Trump.

"Puede volver a examinarlo, pero volver a examinarlo con personas que quieran encontrar respuestas, no con personas que no quieran encontrarlas", dice el presidente.

Análisis de Anthony Zurcher, corresponsal de la BBC en Washington D.C

No importa que no haya pruebas creíbles de un fraude sustancial. No importa que Georgia haya contado, recontado y vuelto a contar las papeletas y no haya encontrado grandes disparidades. No importa que el estado, controlado por los republicanos, haya certificado sus resultados electorales.