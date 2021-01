6 preguntas para entender cómo Trump y los republicanos rebeldes quieren revertir en el Congreso la victoria de Biden (y por qué es casi imposible que lo logren)

El evento, que suele ser una mera ceremonia, ha generado gran expectación este año, no solo por la negativa del presidente Donald Trump a aceptar su derrota, sino por la determinación de algunos legisladores republicanos a bloquear el proceso .

"No se van a llevar esta Casa Blanca. Vamos a luchar hasta el final", dijo un desafiante Trump durante un acto de campaña en Georgia el pasado lunes.

Además no podemos olvidar la marcha convocada para este mismo día por los seguidores de Trump, que se congregarán cerca de la Casa Blanca y del Capitolio, presumiblemente en grandes cantidades, bajo el lema Save America ("Salvemos Estados Unidos").

1. ¿Qué pasa este miércoles 6 de enero?

¿Eso es todo? Este año, no.

2. ¿Se puede detener la certificación en este punto?

En ese caso, las dos cámaras se separan y tienen dos horas para debatir el tema antes de votar si aceptan o no la objeción. Y así sucesivamente con cada una de las objeciones.

Curiosamente, en esa ocasión fue el entonces vicepresidente Joe Biden quien les dijo a sus compañeros de filas que no obstaculizaran la certificación.

3. ¿Cuáles son los desafíos concretos?

Son en su mayoría miembros del llamado c aucus de la Libertad liderados por Mo Brooks , un congresista por Alabama que es uno de los mayores aliados de Trump en la Cámara.

El primero que apareció fue Josh Hawley, senador republicano por Misuri que objetará la certificación de los votos "por dudas sobre la integridad de la elección", a pesar de que no hay evidencia de fraude.

Además, investigaciones del Departamento de Justicia y el FBI no han hallado rastros de fraude y los diversos recuentos de votos realizados en algunos estados han confirmado los resultados iniciales.

Varios republicanos han expresado su oposición al bloqueo, entre ellos el líder del Senado, Mitch McConnell, y su número 2, John Thune, así como otros destacados senadores, lo que hace pensar que las objeciones no saldrán adelante.

4. ¿Qué papel juega Mike Pence?

Los intentos para que Pence tenga una función más decisiva no vienen solo de Trump.

Trump dijo el lunes ante sus incondicionales seguidores que si Pence "no cumple" ya no le caerá tan bien.

5. ¿Qué dicen los demócratas?

6. Qué pasa después, ¿hay alguna posibilidad de revertir la victoria de Biden?

No se puede anticipar cuál será la reacción y estrategia de Trump y sus aliados pasados los sucesos de este 6 de enero.

"Me faltan las palabras para describir lo subversivo que es esto para nuestro sistema de gobierno ", le dice Levinson a BBC Mundo.

"Me horroriza la idea de que la gente que supuestamente nos tiene que representar esté cayendo en falsedades, teorías de la conspiración, etc, aparentemente porque creen que es políticamente popular.

"No me preocupa tanto que Biden no vaya a ser confirmado, sino lo que nos pase a largo plazo. Al menos 40 millones de votantes se creen mentiras, falsedades, teorías de la conspiración. Tenemos que confrontar el problema de que las personas vivimos en universos informativos paralelos", opina.